Oggi alle 16.30, nel giardino dell’Ospedale, Massimo Brusasco presenta il nuovo romanzo

Proseguono all’Ospedale-Universitario di Alessandria gli incontri letterari promossi dall’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale: oggi, martedì 23 giugno alle ore 16.30, nel giardino interno del Presidio Civile di via Venezia 16, si terrà la presentazione del libro “Il primo delitto della strada dei Ribaltabili” (PuntoeaCapo Edizioni), ultimo romanzo dello scrittore e giornalista Massimo Brusasco. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione). Ad aprire l’incontro saranno i saluti introduttivi di Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL.

L’EVENTO – L’autore dialogherà con Simone Baldin, giornalista dell’Ufficio Stampa dell’AOU AL, accompagnando il pubblico alla scoperta di una storia che intreccia il genere giallo con il racconto di un territorio ricco di identità e suggestioni. Ambientato tra il Basso Piemonte e la Lomellina, ‘Il primo delitto della strada dei Ribaltabili’ è un romanzo che, attraverso un’indagine avvincente, offre anche uno spaccato di vita e di comunità, restituendo atmosfere, paesaggi e relazioni che caratterizzano queste terre.