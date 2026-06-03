Alessandria accende i motori della storia con il ‘Gran Prix Bordino’, 34^ rievocazione

Turismo, cultura, enogastronomia sono le direttrici sulle quali si muoverà la 34^ edizione del “Grand Prix Bordino”, programmata dal 5 al 7 giugno, sotto la regia del Veteran Car Club Bordino di Alessandria, con il patrocino della Città di Alessandria.

LA DESTINAZIONE – Le Cinque Terre, incluse nella World Heritage List dell’UNESCO e dei territori limitrofi. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, conosciuti nel mondo per la loro rara bellezza, offriranno ai partecipanti paesaggi esclusivi immersi nella natura tra terrazzamenti di muri a secco, vigneti, oliveti.

Veduta aerea di Vernazza

IL PROGRAMMA – Le auto arriveranno VENERDI’ 5 giugno, a partire dalle 12, e parcheggeranno in piazza della Libertà, fino alle 16. A seguire una sfilata nel Centro Città e poi le auto si dirigeranno a Sestri Levante.

SABATO 6 giugno il corteo arriverà a La Spezia, percorrendo strade con panorami mozzafiato a picco sul mare, per visitare il Museo del mare, tra i più antichi al mondo. Il pranzo avrà luogo sulla terrazza panoramica della base dell’Aeronautica Militare di Cadimare, dalla quale si gode una vista mozza fiato sul Golfo della Spezia, proprio dove si trova ancora l’ufficio di Italo Balbo, aperta in occasione di eventi speciali. Il pomeriggio è dedicato alla visita delle Cinque Terre, dove una nave dedicata offrirà ai partecipanti la possibilità di osservare da vicino queste cinque meraviglie scolpite nella natura. La cena è prevista nel Golfo dei Poeti a Porto Venere – incantevole paese caratteristico per le sue case alte, strette dai colori forti (rosso e giallo) che si affacciano sul porto e contornato da un bellissimo golfo con le isole: Palmaria, il Tino e il Tinetto.

DOMENICA 7 rientro in Piemonte per la chiusura e le premiazioni.

LE AUTO PARTECIPANTI – Di elevatissimo livello, con una consistente presenza di equipaggi provenienti dalla Francia, Svizzera, Germania e naturalmente Italia. Presenti i marchi più blasonati al mondo: Bugatti, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, Abarth. Mezzi molto importanti provenienti da musei e collezioni private. Il Gran Prix non è solo auto. I partecipanti indosseranno vestiti dell’epoca in rapporto al periodo della vettura che presenteranno.

CREDITI – La manifestazione viene riproposta ogni anno grazie a Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Comuni di Alessandria e La Spezia, e agli “amici” la Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, Sogeri, Pico Maccario.

INFO – Disponibili su www.pbordino.com