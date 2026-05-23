LIONS: il 27 maggio in piazza Santa Maria di Castello la cena solidale per l’Ospedale

“La Solidarietà Lions non va in Vacanza”, il tradizionale evento conviviale a scopo benefico a cura degli 8 Club Lions di Alessandria con il Leo Club, ritorna in piazza Santa Maria di Castello il prossimo mercoledì 27 maggio, in collaborazione con il Comune. Lo scopo è completare una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature per i reparti di oncologia e riabilitazione dell’Ospedale-Universitario di Alessandria.

Una vera e propria festa aperta alla cittadinanza, con un costo di partecipazione stabilito in 40 euro a persona, per un lodevole e condivisibile obiettivo, secondo gli scopi di servizio e di solidarietà che contraddistinguono le attività di tutti i Club Lions. Una serata pensata non soltanto per raccogliere sostegno economico, ma soprattutto per creare comunità, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dimostrare come con la collaborazione e il volontariato sia possibile trasformare la solidarietà in un aiuto concreto per il territorio.

La cena solidale, allietata dalla musica, offrirà antipasti della tradizione, agnolotti alessandrini e dolci del territorio, accompagnati da vini DOC del Gaviese e dell’Acquese. Il servizio i tavoli sarà affidato ai volontari dei club organizzatori.

INFO – Prenotazioni al numero 328-9344709 (sig.ra Erica).

CREDITI – L’organizzazione dell’evento è dei Lions club Alessandria Host, Alessandria Marengo, Alessandria Cittadella, Alessandria Emergency & Rescue, Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Bosco Marengo Ecolife e Leo Club Alessandria, importante momento di collaborazione tra associazionismo, istituzioni, professionisti sanitari e realtà del territorio.