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LIONS: il 27 maggio in piazza Santa Maria di Castello la cena solidale per l’Ospedale

DiRaimondo Bovone

Mag 23, 2026 , , , , ,

“La Solidarietà Lions non va in Vacanza”, il tradizionale evento conviviale a scopo benefico a cura degli 8 Club Lions di Alessandria con il Leo Club, ritorna in piazza Santa Maria di Castello il prossimo mercoledì 27 maggio, in collaborazione con il Comune. Lo scopo è completare una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature per i reparti di oncologia e riabilitazione dell’Ospedale-Universitario di Alessandria.

Una vera e propria festa aperta alla cittadinanza, con un costo di partecipazione stabilito in 40 euro a persona, per un lodevole e condivisibile obiettivo, secondo gli scopi di servizio e di solidarietà che contraddistinguono le attività di tutti i Club Lions. Una serata pensata non soltanto per raccogliere sostegno economico, ma soprattutto per creare comunità, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dimostrare come con la collaborazione e il volontariato sia possibile trasformare la solidarietà in un aiuto concreto per il territorio.
La cena solidale, allietata dalla musica, offrirà antipasti della tradizione, agnolotti alessandrini e dolci del territorio, accompagnati da vini DOC del Gaviese e dell’Acquese. Il servizio i tavoli sarà affidato ai volontari dei club organizzatori.
INFO – Prenotazioni al numero 328-9344709 (sig.ra Erica).

CREDITI – L’organizzazione dell’evento è dei Lions club Alessandria Host, Alessandria Marengo, Alessandria Cittadella, Alessandria Emergency & Rescue, Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Bosco Marengo Ecolife e Leo Club Alessandria, importante momento di collaborazione tra associazionismo, istituzioni, professionisti sanitari e realtà del territorio.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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