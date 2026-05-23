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Strage di Capaci, Piantedosi: “Grande saldatura tra forze dell’ordine e magistratura”

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Mag 23, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Occorre rinnovare la memoria e il ricordo di quella stagione terribile, ma allo stesso tempo di grande rinnovamento: per noi è doveroso essere qui, siamo molto lieti di farlo personalmente. È un grande onore, da quando sono ministro, di non essere mancato in nessuna delle occasioni e quindi mi fa molto piacere”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della commemorazione, a Palazzo Jung a Palermo, per il 34° anniversario della strage di Capaci. “All’epoca c’era veramente chi tendeva a negare proprio il futuro di questi territori. Adesso registriamo fenomeni importanti, ma diversi. Forze dell’ordine e magistratura manifestano sempre una grande saldatura nel contrasto a questi fenomeni: bisogna avere fiducia nello Stato e nell’istituzione. Mantenere viva la memoria significa anche contribuire a fare in modo che non ci sia mai la negazione della verità e che i tasselli che mancano siano ricostituiti negli anni, per restituire quanto prima la verità su quegli anni”.xd8/trl/mca2

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