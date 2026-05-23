MOMAS, la mostra-mercato dell’audiovisivo subalpino ad Alessandria dal 26 al 29 maggio

L’edizione inaugurale di MOMAS, la Mostra Mercato dell’Audiovisivo Subalpino inserita nell’ambito del nuovo Circuito Audiovisivo Piemonte, avrà luogo ad Alessandria da martedì 26 maggio a venerdì 29 maggio, proponendo un programma attuato con il supporto dell’Ottobre Alessandrino e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, nell’ambito dei bandi per la valorizzazione delle sale cinematografiche. Si svolgerà al cinema Alessandrino, al cinema Kristalli e alla Casa di Quartiere. Un’iniziativa nuova nel panorama regionale, pensata come punto di incontro tra produttori, distributori ed esercenti, con l’obiettivo di favorire la circolazione delle opere audiovisive e creare nuove opportunità di distribuzione culturale in Piemonte.

WEB: www.piemontemovie.com

MOMAS nasce all’interno di CAP, il Circuito Audiovisivo Piemonte progetto triennale (2026-2028) che punta a costruire una rete stabile di sale cinematografiche su tutto il territorio regionale, per rafforzare la presenza delle produzioni piemontesi e per trasformare i cinema in veri e propri presìdi culturali. Il circuito coinvolgerà progressivamente fino a 40 sale nelle 8 province, contribuendo alla diffusione di opere indipendenti. Il programma si articolerà in 4 giornate tra proiezioni, incontri professionali, momenti formativi e appuntamenti aperti al pubblico. Tra i momenti più significativi, un’anteprima cittadina, incontri con autori e protagonisti del settore, sessioni di presentazione di progetti audiovisivi rivolte agli esercenti, oltre a panel dedicati ai temi dell’animazione, degli archivi cinematografici, dell’editoria di settore e del rapporto tra cinema e territorio.

L’ingresso del Teatro Alessandrino