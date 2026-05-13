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Zes, accordo Bei-Palazzo Chigi. Vigliotti “Occasione molto importante”

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Mag 13, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Per noi questa è un’occasione molto importante per testimoniare l’impegno della Banca Europea per gli Investimenti per le zone di coesione: venire qui a Napoli e stabilire questo partenariato, con un’operazione industriale importante come quella della Zes, per noi corrisponde alla nostra natura e al nostro impegno per il Mezzogiorno”. Lo dice Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, a margine della firma a Napoli del protocollo d’intesa con la presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere il finanziamento di investimenti pubblici e privati nei territori della Zes Unica del Mezzogiorno. “La coesione è uno degli obiettivi principali della Banca europea per gli investimenti, anzi la Bei nasce nel 1958 e proprio uno degli obiettivi primari era quello di portare tutti i territori dell’Unione europea sullo stesso livello di sviluppo” sottolinea Vigliotti prima di spiegare perché è importante l’accordo siglato oggi: “La Zes semplifica moltissimo i processi, è una forma di attrazione degli investimenti molto importante e per noi questo significa avere un accesso più diretto alle possibilità di investimento, lavorare sempre di più con le banche che operano nel territorio che sono quelle più vicine alla realtà delle piccole e medie imprese.

xc9/trl/mca2

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