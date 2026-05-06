Domani 7 maggio, alle 17.30 in Biblioteca, la presentazione del libro ‘Hariel’ di Sara Ronco

Domani, giovedì 7 maggio alle ore 17.30, presso la Biblioteca civica “F. Calvo”, in piazza Vittorio Veneto 1 ad Alessandria, ASM Costruire Insieme, il Comune di Alessandria e la Biblioteca Civica “F. Calvo”, proporranno la presentazione di ‘Hariel’, il nuovo romanzo della scrittrice Sara Ronco, uscito a febbraio per Edikit. Sarà la stessa autrice a illustrare genesi, trama e spirito dell’opera.

INGRESSO LIBERO – INFO: 0131-515917 – [email protected]

IL LIBRO – Protagonista della storia è Hariel, un angelo che deve svolgere una missione temporanea sulla Terra durante gli anni ’80. Per confondersi tra gli umani, deve lavorare come maestra supplente in una scuola elementare nella provincia torinese, ma incontra numerose difficoltà. Tra alunni, colleghi, angeli caduti e angeli in attività, per portare a compimento la propria missione Hariel sarà costretta a risolvere numerosi misteri, impiegando i propri poteri angelici contro nemici assai crudeli.

LA SCRITTRICE – Sara Ronco è nata e cresciuta nella città più magica d’Italia, Torino, dimostrando fin da bambina di avere una grande passione per l’horror e rubando i fumetti al fratello maggiore. Nell’ottobre 2025 ha collaborato in qualità di giudice di racconti con il Tohorror Fantastic film fest di Torino, concorso nel quale ha vinto la menzione speciale nell’edizione del 2023.

Nel marzo 2024 ha pubblicato con Delos digital I puzzoni, un horror comedy che ha avuto particolare successo e ha garantito un seguito, I puzzoni 2, la Villa, uscito l’anno successivo. Ha vinto l’edizione 2024 di 300 parole per un incubo indetto da Scheletri.com. I suoi racconti sono pubblicati nelle antologie Mortimale, Ancora Morsi, Halloween killers e Alieni cattivi. Attualmente lavora come insegnante.