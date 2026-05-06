Raccolta rifiuti ad Alessandria: cambiamenti con la nuova società

L’approvazione delle delibere 101 e 102 da parte del Consiglio comunale di Alessandria dovrebbe migliorare il servizio raccolta rifiuti e le condizioni di lavoro degli operatori.

La raccolta differenziata è cresciuta del 5% con il ripristino della vigilanza ambientale, le telecamere “trappola”, gli impianti di trasferenza, le officine, l’ampliamento del porta a porta.

Le 2 nuove delibere potrebbero rafforzare AMAG Ambiente migliorando il servizio ai cittadini, ma il costo? In altre parole: la TARI costerà di più o di meno? Vedremo.

LE PAROLE – Così il sindaco Abonante e l’assessore all’Ambiente, Coloris, sulla vicenda: “Le delibere sono propedeutiche a chiudere la gara per il servizio di raccolta rifiuti in Alessandria. Il Comune si è fatto carico di sciogliere i nodi procedurali ed economici, fornendo una proposta al Consorzio che l’ha recentemente approvata con voto unanime e qualificato. Nelle delibere si definisce la struttura della futura società che sarà a maggioranza pubblica nelle quote (51%) e nella governance, poiché spettano le nomine di presidente e 2/3 del Consiglio di Amministrazione”.