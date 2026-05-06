Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Raccolta rifiuti ad Alessandria: cambiamenti con la nuova società

DiRaimondo Bovone

Mag 6, 2026 , , ,

L’approvazione delle delibere 101 e 102 da parte del Consiglio comunale di Alessandria dovrebbe migliorare il servizio raccolta rifiuti e le condizioni di lavoro degli operatori.
La raccolta differenziata è cresciuta del 5% con il ripristino della vigilanza ambientale, le telecamere “trappola”, gli impianti di trasferenza, le officine, l’ampliamento del porta a porta.
Le 2 nuove delibere potrebbero rafforzare AMAG Ambiente migliorando il servizio ai cittadini, ma il costo? In altre parole: la TARI costerà di più o di meno? Vedremo.

LE PAROLE – Così il sindaco Abonante e l’assessore all’Ambiente, Coloris, sulla vicenda: Le delibere sono propedeutiche a chiudere la gara per il servizio di raccolta rifiuti in Alessandria. Il Comune si è fatto carico di sciogliere i nodi procedurali ed economici, fornendo una proposta al Consorzio che l’ha recentemente approvata con voto unanime e qualificato. Nelle delibere si definisce la struttura della futura società che sarà a maggioranza pubblica nelle quote (51%) e nella governance, poiché spettano le nomine di presidente e 2/3 del Consiglio di Amministrazione”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Oggi alle 18 s’inaugura a Palazzo Monferrato la mostra su Alessandria e il Giro d’Italia, aperta fino al 2 agosto

Mag 6, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 6 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Crans Montana: il ministro Tajani ha incontrato il presidente svizzero Parmelin

Mag 5, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Raccolta rifiuti ad Alessandria: cambiamenti con la nuova società

Mag 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Venezia: arrestato a Tirana un albanese capo-banda di narcotrafficanti

Mag 6, 2026
Attualità Cronaca

Roma: 18 arresti nel clan Senese a Roma per droga e tentato omicidio

Mag 6, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Oggi alle 18 s’inaugura a Palazzo Monferrato la mostra su Alessandria e il Giro d’Italia, aperta fino al 2 agosto

Mag 6, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x