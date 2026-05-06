Rifiuti nel centro storico di Alessandria: indifferenziato raccolto una volta in meno dal 18 maggio

A partire dal prossimo lunedì 18 maggio, fino al 31 dicembre 2026, sarà avviata in via sperimentale la riduzione della raccolta porta-a-porta dei rifiuti indifferenziati, nel quartiere Centro, AD UNA SOLA VOLTA ALLA SETTIMANA.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di riorganizzazione del servizio di igiene urbana e ha l’obiettivo di incrementare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, favorendo una gestione più sostenibile dei rifiuti. La riduzione dei passaggi per l’indifferenziato dovrebbe comportare una maggiore attenzione nella separazione dei materiali, con benefici attesi sull’efficienza complessiva del servizio. Queste le previsioni e le speranze del Comune, ma poi bisogna vedere la reazione dei cittadini.

La misura sarà introdotta in modo graduale, partendo da una prima area del Centro storico per poi estendersi progressivamente alle altre zone. Il servizio sarà gestito da Amag Ambiente, che provvederà a informare preventivamente cittadini e attività sulle nuove modalità e sui giorni di esposizione dei rifiuti. Tale modalità consentirà di monitorare l’andamento del servizio e di intervenire tempestivamente in presenza di eventuali criticità.

Le utenze interessate dovranno quindi esporre il rifiuto indifferenziato una sola volta a settimana, attenendosi alle indicazioni che verranno fornite, conferendo correttamente gli altri rifiuti, quelli ‘differenziati’ secondo le regole.

Le domande sono 2: avremo i rifiuti per strada? Costerà di più? Vedremo come andrà.