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‘Festa d’Aprile 2026’: le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione ad Alessandria

DiRaimondo Bovone

Apr 20, 2026 , , , ,

Con l’anniversario della Liberazione torna anche quest’anno la “Festa d’Aprile”, appuntamento dedicato alla memoria dei valori di libertà, democrazia e partecipazione. La manifestazione istituzionale avrà luogo sabato 25 aprile con i consueti appuntamenti, a partire dal Cimitero Monumentale Urbano fino all’orazione ufficiale presso il Monumento ai Caduti di corso Crimea.

L’edizione 2026 di “Festa d’Aprile” si svolgerà da martedì 14 a martedì 28 aprile, con un calendario ricco e diffuso su tutto il territorio cittadino, attraverso la proposta di mostre, incontri di approfondimento, dibattiti, tornei sportivi, proiezione cinematografica, spettacoli teatrali e musicali, progetti didattici e il tradizionale brindisi per la Liberazione.

L’iniziativa è organizzata da A.N.P.I. Alessandria e I.S.R.A.L. di Alessandria “Carlo Gilardenghi”, con l’egida della Provincia di Alessandria e della Città di Alessandria, dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare e dell’Associazione Nazionale Famiglie e Caduti Dispersi in Guerra.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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