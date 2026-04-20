‘Festa d’Aprile 2026’: le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione ad Alessandria

Con l’anniversario della Liberazione torna anche quest’anno la “Festa d’Aprile”, appuntamento dedicato alla memoria dei valori di libertà, democrazia e partecipazione. La manifestazione istituzionale avrà luogo sabato 25 aprile con i consueti appuntamenti, a partire dal Cimitero Monumentale Urbano fino all’orazione ufficiale presso il Monumento ai Caduti di corso Crimea.

L’edizione 2026 di “Festa d’Aprile” si svolgerà da martedì 14 a martedì 28 aprile, con un calendario ricco e diffuso su tutto il territorio cittadino, attraverso la proposta di mostre, incontri di approfondimento, dibattiti, tornei sportivi, proiezione cinematografica, spettacoli teatrali e musicali, progetti didattici e il tradizionale brindisi per la Liberazione.

L’iniziativa è organizzata da A.N.P.I. Alessandria e I.S.R.A.L. di Alessandria “Carlo Gilardenghi”, con l’egida della Provincia di Alessandria e della Città di Alessandria, dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare e dell’Associazione Nazionale Famiglie e Caduti Dispersi in Guerra.