Ospedale di Alessandria: domani, giovedì 12 marzo, il concerto del pianista Omar Al Deek

DiRaimondo Bovone

Mar 11, 2026

Nell’ambito delle iniziative di “Aspettando il Festival delle Medical Humanities”, il ciclo di appuntamenti promosso dal Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI, giovedì 12 marzo alle ore 17, presso il Day Hospital Onco-ematologico dell’Ospedale-Universitario di Alessandria, si terrà il concerto del pianista Omar Al Deek, organizzato in collaborazione con l’Associazione Comunarte, l’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale ODV, l’Associazione Donne Operate al Seno BIOS e Solidal per la Ricerca.

Interverranno Antonio Maconi, Commissario Straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL, Patrizia Santinon, Direttrice Scientifica del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI, e Marta Martini, Presidente dell’Associazione Donne Operate al Seno BIOS.
Il concerto, dal titolo “Il pianoforte tra la fine del Romanticismo e l’inizio del XX secolo: continuità e contrasti”, proporrà un repertorio dedicato a Franz Liszt, Johannes Brahms e Claude Debussy. L’iniziativa rientra nel progetto di concerti promossi dall’Associazione Comunarte in contesti di cura, come ospedali, hospice e case di riposo, con l’obiettivo di portare la musica nei luoghi della fragilità e della condivisione.

Prima del concerto saranno presentati i dottorati di ricerca in musicoterapia e neuroscienze avviati presso l’AOU AL e i progetti sviluppati nell’ambito della musicoterapia, in collaborazione con la SC Oncologia, a testimonianza di un impegno crescente nell’integrare approcci scientifici e dimensione umana della cura.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

