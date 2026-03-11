Ospedale di Alessandria: domani, giovedì 12 marzo, il concerto del pianista Omar Al Deek

Nell’ambito delle iniziative di “Aspettando il Festival delle Medical Humanities”, il ciclo di appuntamenti promosso dal Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI, giovedì 12 marzo alle ore 17, presso il Day Hospital Onco-ematologico dell’Ospedale-Universitario di Alessandria, si terrà il concerto del pianista Omar Al Deek, organizzato in collaborazione con l’Associazione Comunarte, l’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale ODV, l’Associazione Donne Operate al Seno BIOS e Solidal per la Ricerca.

Interverranno Antonio Maconi, Commissario Straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL, Patrizia Santinon, Direttrice Scientifica del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI, e Marta Martini, Presidente dell’Associazione Donne Operate al Seno BIOS.

Il concerto, dal titolo “Il pianoforte tra la fine del Romanticismo e l’inizio del XX secolo: continuità e contrasti”, proporrà un repertorio dedicato a Franz Liszt, Johannes Brahms e Claude Debussy. L’iniziativa rientra nel progetto di concerti promossi dall’Associazione Comunarte in contesti di cura, come ospedali, hospice e case di riposo, con l’obiettivo di portare la musica nei luoghi della fragilità e della condivisione.

Prima del concerto saranno presentati i dottorati di ricerca in musicoterapia e neuroscienze avviati presso l’AOU AL e i progetti sviluppati nell’ambito della musicoterapia, in collaborazione con la SC Oncologia, a testimonianza di un impegno crescente nell’integrare approcci scientifici e dimensione umana della cura.