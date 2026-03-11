Alessandria e i piccoli negozi: l’allarme della Regione sulla desertificazione

“Dal 2020 i Distretti del commercio sono lo strumento d’intervento della Regione per promuovere il commercio come fattore d’innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali e, quindi, contrastare la desertificazione commerciale dei territori”. Questa la risposta che l’assessore Gian Luca Vignale ha dato all’interrogazione presentata da Pasquale Coluccio su ‘Misure regionali per contrastare la desertificazione commerciale nella provincia di Alessandria’.

Secondo Coluccio “l’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio, il Comune di Alessandria ha perso il 31,1% dei negozi al dettaglio tra il 2012 e il 2024, evidenziando una significativa contrazione del commercio di vicinato. Dato che la Regione Piemonte esercita competenze in materia di programmazione e sostegno alle attività commerciali, anche attraverso strumenti di incentivazione”, il consigliere interroga “per sapere se la Giunta regionale abbia effettuato una ricognizione puntuale dei comuni e dei centri urbani maggiormente colpiti dalla desertificazione commerciale in provincia di Alessandria e quali misure specifiche, anche di natura economica, intenda attivare per contrastare tale fenomeno”.

Vignale ha precisato, leggendo una nota del collega Paolo Bongioanni, che “nella Provincia di Alessandria sono stati riconosciuti 8 Distretti urbani del commercio che partecipano ai vari bandi regionali, volti a contrastare la desertificazione commerciale. I Distretti possono inserire nei loro Programmi strategici azioni di sostegno anche in zone scarsamente dotate di esercizi commerciali. Spetta quindi ai Distretti individuare le priorità d’intervento e le iniziative per i contributi regionali. Il Distretto nasce dalla collaborazione tra le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e le altre formazioni presenti nel territorio e per questo appare come lo strumento più adatto a rispondere alle esigenze del territorio. L’Amministrazione regionale intende proseguire nel consolidamento e potenziamento della rete distrettuale”.