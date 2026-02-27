Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Domani alle 9.30 al Museo Etnografico della Gambarina il congresso provinciale ANMIC

Feb 27, 2026 , , , , , , ,

Si terrà domani, sabato 28 febbraio, con inizio alle ore 9.30, presso il Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria (piazza della Gambarina 1), il Congresso Provinciale di ANMIC Alessandria. L’appuntamento sarà dedicato a un tema di grande attualità: la legge delega sulla disabilità e la sua sperimentazione in provincia di Alessandria. Un momento di approfondimento e confronto che vedrà la partecipazione di responsabili ed esponenti delle istituzioni.

A presiedere i lavori sarà Luca Bellato, Consigliere Nazionale ANMIC. Interverrà inoltre la dott.ssa Patrizia Brenari, medico INPS, per illustrare gli aspetti tecnici e applicativi legati alla riforma.
La seconda parte della mattinata sarà dedicata al rinnovo delle cariche provinciali dell’associazione. Sono previsti gli interventi di Piero Bellato, Presidente regionale ANMIC Piemonte, di Francesca Lombardi, che porterà una testimonianza alessandrina di recupero alla vita, e di Marialuisa Cotroneo, Presidente provinciale ANMIC Alessandria. Seguiranno il dibattito e l’elezione delle nuove cariche provinciali. I lavori si concluderanno intorno alle ore 12.30 con l’intervento del presidente eletto.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

