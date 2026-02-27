Domani alle 9.30 al Museo Etnografico della Gambarina il congresso provinciale ANMIC

Si terrà domani, sabato 28 febbraio, con inizio alle ore 9.30, presso il Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria (piazza della Gambarina 1), il Congresso Provinciale di ANMIC Alessandria. L’appuntamento sarà dedicato a un tema di grande attualità: la legge delega sulla disabilità e la sua sperimentazione in provincia di Alessandria. Un momento di approfondimento e confronto che vedrà la partecipazione di responsabili ed esponenti delle istituzioni.

A presiedere i lavori sarà Luca Bellato, Consigliere Nazionale ANMIC. Interverrà inoltre la dott.ssa Patrizia Brenari, medico INPS, per illustrare gli aspetti tecnici e applicativi legati alla riforma.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al rinnovo delle cariche provinciali dell’associazione. Sono previsti gli interventi di Piero Bellato, Presidente regionale ANMIC Piemonte, di Francesca Lombardi, che porterà una testimonianza alessandrina di recupero alla vita, e di Marialuisa Cotroneo, Presidente provinciale ANMIC Alessandria. Seguiranno il dibattito e l’elezione delle nuove cariche provinciali. I lavori si concluderanno intorno alle ore 12.30 con l’intervento del presidente eletto.

