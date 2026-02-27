Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Valenza: la Finanza confisca lingotti e lamine d’oro, gioielli e diamanti per 758.000 euro

Feb 27, 2026 , , , , , , ,

I finanzieri della Compagnia di Valenza, nell’ambito dei consueti servizi di controllo nel settore di fabbricazione, commercio e mediazione di oggetti preziosi, hanno sequestrato oltre 6 kg di lingotti e lamine d’oro, 2 bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati.

Le attività hanno portato alla segnalazione alla Prefettura ed alla Camera di Commercio di Alessandria di 5 soggetti, 4 dei quali rappresentanti legali di società con sede in Italia (in provincia di Cagliari, Alessandria e Savona) ed all’estero (in Belgio), responsabili, a vario titolo, per commercio non autorizzato di oggetti preziosi (in quanto privi di apposita licenza di pubblica sicurezza) e commercio di metalli preziosi privi di marchio identificativo e titolo legale. A seguito dei sequestri amministrativi eseguiti dai Finanzieri, Prefettura e Camera di Commercio di Alessandria hanno emanato i rispettivi provvedimenti di confisca amministrativa.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Di Liberatore (Rai) “Non è Sanremo Estate, ma evento estivo che si svolgerà qui”

Feb 27, 2026
Sanremo, la soddisfazione delle Nuove Proposte Filippucci e Bove

Feb 27, 2026
Referendum, Mulè “Votare Sì è una scelta di civiltà”

Feb 27, 2026
