Valenza: la Finanza confisca lingotti e lamine d’oro, gioielli e diamanti per 758.000 euro

I finanzieri della Compagnia di Valenza, nell’ambito dei consueti servizi di controllo nel settore di fabbricazione, commercio e mediazione di oggetti preziosi, hanno sequestrato oltre 6 kg di lingotti e lamine d’oro, 2 bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati.

Le attività hanno portato alla segnalazione alla Prefettura ed alla Camera di Commercio di Alessandria di 5 soggetti, 4 dei quali rappresentanti legali di società con sede in Italia (in provincia di Cagliari, Alessandria e Savona) ed all’estero (in Belgio), responsabili, a vario titolo, per commercio non autorizzato di oggetti preziosi (in quanto privi di apposita licenza di pubblica sicurezza) e commercio di metalli preziosi privi di marchio identificativo e titolo legale. A seguito dei sequestri amministrativi eseguiti dai Finanzieri, Prefettura e Camera di Commercio di Alessandria hanno emanato i rispettivi provvedimenti di confisca amministrativa.