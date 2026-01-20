Attualità IN EVIDENZA Politica

Groenlandia, Trump: “Concordato un incontro tra le varie parti a Davos”

Di

Gen 20, 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il Segretario Generale della NATO, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale. Non si può tornare indietro e su questo tutti sono d’accordo. Gli Stati Uniti d’America sono di gran lunga il Paese più potente al mondo. Gran parte del motivo è la ricostruzione del nostro esercito durante il mio primo mandato, ricostruzione che continua a un ritmo ancora più accelerato. Siamo l’unica potenza che può garantire la pace in tutto il mondo. E lo si fa, semplicemente, attraverso la forza”. Lo ha scritto su Truth il Presidente USA, Donald Trump.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

I “segreti” della cronobiologia

Gen 20, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Confagricoltura Alessandria: consegnati a Me.dea 7.316 euro raccolti con le ‘clementine anti-violenza’

Gen 20, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Reggio Emilia: maxi operazione antidroga, 9 arresti

Gen 20, 2026

Ti sei perso...

Sport

Tennis, Australian Open: Sinner avanti, Gaston si ritira dopo i primi 2 set

Gen 20, 2026
IN EVIDENZA

I “segreti” della cronobiologia

Gen 20, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Confagricoltura Alessandria: consegnati a Me.dea 7.316 euro raccolti con le ‘clementine anti-violenza’

Gen 20, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Musetti avanti a Melbourne, sarà derby con Sonego. Out Cocciaretto

Gen 20, 2026