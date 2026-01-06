Museo della Gambarina ‘C’era una volta’, un gennaio ricco di spettacoli gratuiti, in collaborazione col Comune

Il Museo Etnografico di Alessandria “C’era una volta”, di piazza della Gambarina 1, in collaborazione con il Comune di Alessandria e con il supporto degli ‘Amici del Museo Etnografico Gambarina’, presenta un ricco calendario di appuntamenti culturali per il mese di gennaio 2026, confermando il proprio ruolo di centro attivo di promozione culturale, musicale e storico-artistica.

Si parte venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 17, con il concerto vocale strumentale “Il canto e il suono, dolcezza infinita”. L’iniziativa propone un raffinato percorso musicale con la partecipazione della soprano Eunyoung Seo, del tenore Silvano Santagata e dei pianisti Sunghee Bong e Giorgio Vercillo, con un repertorio che spazia da Chopin a Gounod, da Rossini a Verdi, includendo pagine di Gastaldon, Tosti, Lehár e Wolf , INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti.

Domenica 11 gennaio 2026, alle ore 16:30, sarà programmato il concerto per pianoforte e violoncello “Oltre i confini del tempo”, dove il duo Lorenc Lleshi (pianoforte) e Francesco Fezzardi (violoncello) allieteranno il pubblico con musiche di Beethoven, Schumann e Brahms. INGRESSO LIBERO.

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 16, è in programma l’incontro–evento “Ricordando Chacho”, a cura degli amici musicisti di Vincenzo “Chacho” Marchelli per un momento di musica e memoria dedicato a una figura significativa del panorama culturale locale. INGRESSO GRATUITO MA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al numero 0131/40030, dal martedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 17, con l’incontro “Arte sacra. Anton Maria Maragliano a Castellazzo Bormida”, a cura di Rebecca Legnaro. Un approfondimento dedicato alla scultura sacra lignea e alla figura di Anton Maria Maragliano, protagonista dell’arte barocca ligure, con particolare riferimento al patrimonio artistico di Castellazzo Bormida. INGRESSO GRATUITO.

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 16, con la proiezione e conferenza a cura di Enrico Bo dal titolo “India religiosa”. Nel corso dell’incontro, l’autore accompagnerà il pubblico in un viaggio tra emozioni, storie e impressioni legate alle tradizioni spirituali dell’India; durante la proiezione verrà inoltre presentato l’omonimo volume pubblicato da Edizioni e-Bo. INGRESSO LIBERO.