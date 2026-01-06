Curiosità IN EVIDENZA

Cina: 100 milioni di veicoli dal 2018 sul ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

Di

Gen 6, 2026

ZHUHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sul ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, nel sud della Cina, sono stati registrati oltre 100 milioni di transiti di passeggeri in entrata e in uscita, da quando è stato aperto al traffico, nell’ottobre 2018.
Il ponte, lungo 55 chilometri, collega Hong Kong con la regione amministrativa speciale di Macao e la città di Zhuhai, tutte situate nel sud della Cina.
Trattandosi dell’attraversamento marittimo più lungo al mondo costituito da ponte e tunnel, l’infrastruttura ha drasticamente ridotto i tempi di percorrenza tra Hong Kong e Zhuhai e tra Hong Kong e Macao, da tre ore a circa 45 minuti.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Erogati i fondi PNRR per le reti idriche. Comune e AMAG soddisfatti, i 216 milioni di euro andranno spesi bene

Gen 7, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 7 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Museo della Gambarina ‘C’era una volta’, un gennaio ricco di spettacoli gratuiti, in collaborazione col Comune

Gen 6, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Erogati i fondi PNRR per le reti idriche. Comune e AMAG soddisfatti, i 216 milioni di euro andranno spesi bene

Gen 7, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: la Juventus ritrova il sorriso, Sassuolo battuto 3-0 al Mapei

Gen 7, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 7 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 6, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Dybala ispira, Ferguson e Dovbyk firmano il 2-0 della Roma a Lecce

Gen 6, 2026