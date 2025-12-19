‘Fabbriche Aperte LAB’, chiuso il ciclo di incontri alla Syensqo di Spinetta Marengo

Lo scorso 10 dicembre è calato il sipario sull’edizione 2025 di ‘Fabbriche Aperte LAB’, ciclo di incontri di ascolto e dialogo giunto alla 3^ edizione. L’appuntamento con le visite guidate e il confronto con la comunità locale ha visto 5 diverse tappe tematiche, con oltre 300 partecipanti. L’evento finale, intitolato “Dal cuore della fabbrica alla comunità: domande e risposte”, ha ripercorso i principali temi affrontati durante l’anno: sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, ricerca e innovazione.

I contenuti sono stati presentati in apertura dal Direttore di Stabilimento, Federico Frosini, e successivamente approfonditi nella sessione di domande e risposte che ha visto il pubblico dialogare con alcuni testimonial interni Syensqo, protagonisti nel corso dell’anno dei diversi appuntamenti.

Frosini ha ringraziato la comunità per la partecipazione attiva e il contributo fornito, utili a migliorare l’attività di ascolto, il dialogo e la relazione tra azienda e territorio.

A seguire, i partecipanti hanno preso parte ad un laboratorio digitale dedicato all’elaborazione collettiva di parole chiave emerse da una domanda aperta sul rapporto tra azienda e territorio. L’attività, condotta dal team di Amapola, società che affianca il sito di Spinetta in questo percorso di comunicazione col territorio, ha aperto un confronto su percezioni, punti di vista, proposte e idee per il futuro.

Nell’intervento conclusivo, Federico Frosini ha scelto come parola rappresentativa del percorso compiuto il termine “vicinanza” spiegando così il perché: “La vicinanza con il territorio per noi è un requisito fondamentale. Come direttore dello stabilimento, sono felice di aver avuto l’opportunità, in questo 1° anno qui a Spinetta Marengo, di conoscere meglio la cittadinanza, comprendendo l’interesse, le curiosità e le istanze verso la nostra realtà industriale, per continuare a migliorarci”.

L’impianto a Carboni Attivi Syensqo a Spinetta Marengo