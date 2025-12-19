IN EVIDENZA

Ue, Meloni “Sull’Ucraina prevalso il buon senso”

Di

Dic 19, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bruxelles, al termine del Consiglio Europeo che ha deciso di finanziare Kiev con un prestito da 90 miliardi di euro per il 2026-27. “Sono soddisfatta dei risultati di questo Consiglio Europeo, particolarmente su due temi che per noi erano i più importanti. Il primo era quello di garantire il necessario supporto all’Ucraina per i prossimi due anni, ma di farlo con una soluzione sostenibile sul piano giuridico e sul piano finanziario, il secondo era il rinvio sul Mercosur”, ha sottolineato la premier.

sat/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Fabbrica illegale di fuochi d’artificio scoperta nel napoletano, una denuncia

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Furto di derrate alimentari destinate ai pasti in aereo, 4 arresti a Fiumicino

Dic 19, 2025
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Alessandria: la Finanza ha sequestrato 7 milioni di prodotti cinesi contraffatti e non sicuri

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Fabbrica illegale di fuochi d’artificio scoperta nel napoletano, una denuncia

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Meloni “Sull’Ucraina prevalso il buon senso”

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Furto di derrate alimentari destinate ai pasti in aereo, 4 arresti a Fiumicino

Dic 19, 2025
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Alessandria: la Finanza ha sequestrato 7 milioni di prodotti cinesi contraffatti e non sicuri

Dic 19, 2025 Raimondo Bovone