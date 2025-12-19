Alessandria: la Finanza ha sequestrato 7 milioni di prodotti cinesi contraffatti e non sicuri

La Guardia di Finanza di Alessandria, coordinata della Procura della Repubblica, ha sequestrato 7 milioni di prodotti non sicuri e contraffatti (giocattoli, gadgets, accessori per bambini), per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, con la rimozione, dai market on-line europei, dei prodotti contraffatti, e la segnalazione all’Istituto Superiore di Sanità di svariati cosmetici contenenti sostanze chimiche nocive.

Partita da una precedente indagine, chiamata “Double”, che portò al sequestro di 2 due milioni di capi e articoli per bambini contraffatti, l’attuale indagine “Amazzonia” ha puntato sull’identificazione di venditori privi di scrupoli che commercializzavano articoli pericolosi, sfruttando lo store online di Amazon. Le indagini sono state condotte insieme ai funzionari delle Dogane di Rivalta Scrivia/Retroporto di Genova, della Camera di Commercio di Alessandria-Asti e gli uffici di Amazon.

Gli articoli sequestrati, oltre a violare le normative in materia di marchi e brevetti, sono risultati privi delle certificazioni di sicurezza obbligatorie, infrangendo la legge e danneggiando il mercato.

In conclusione sono state segnalate alla Camera di Commercio 19 società ed elevate sanzioni per 760.000 euro, oltre alla denuncia a piede libero di 36 soggetti responsabili di aver introdotto in Italia e commercializzato prodotti contraffatti.