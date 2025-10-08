Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

'Festival Medical Humanities': 6 giorni di eventi ad Alessandria tra cura, arte e comunità

Dal 10 al 15 ottobre torna il 6° Festival delle Medical Humanities “Iconografia della Salute”, promosso dal Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI dell’Ospedale di Alessandria. Sei giornate di incontri, laboratori e momenti performativi per esplorare il rapporto tra salute, cultura e società attraverso linguaggi diversi: dall’arte al teatro, dalla musica alla narrazione.
Il Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities, diretto da Mariateresa Dacquino, è oggi un punto di riferimento per la sperimentazione e la ricerca sui linguaggi della cura.

La dr.ssa Maria Teresa Dacquino

VENERDI’ 10 OTTOBRE – Presso l’Istituto ‘Volta‘ in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, con un dialogo tra l’autore del libro “Tatoografia” Omar Fassio, i professionisti dell’Ospedale e gli studenti dell’Istituto alessandrino, moderato da Patrizia Santinon, direttore scientifico del Centro Studi del DAIRI. Al pomeriggio, nel Salone Narrativo del reparto di Ginecologia dell’Ospedale, verrà inaugurata un’opera condivisa, a cura di Tiziana Tacconi.
SABATO 11 OTTOBRE – All’Ospedale Infantile un laboratorio di incisione e stampa d’arte “Figure pungenti” di Giorgia Oldano, in collaborazione con Inchiostro Festival, Associazione Jada e AVOI, mentre nel pomeriggio la Sala Moncalvo del Presidio Civile sarà teatro della presentazione del libro “Arte come strumento per la formazione in area medica e sanitaria” di Vincenza Ferrara.

DOMENICA 12 OTTOBRE – Laboratorio di Danzaterapia al Teatro Parvum (via Mazzini 85, Alessandria) a cura di Maurizio Guasco, in collaborazione con l’Associazione Diabetici ADAL.
LUNEDI’13 OTTOBRE – Presentazione del progetto “Casta Diva”, dedicato alla musicoterapia in oncologia, presso il Day Hospital onco-ematologico dell’Ospedale, seguita da un concerto per pianoforte a 4 mani.
MARTEDI’ 14 OTTOBRE – Al circolo Europa “La Casetta” un laboratorio di yoga della risata a cura di Vittorio Fusco e Maura Como. In serata evento online dedicato a narrazione e relazione.
MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE – Nel Salone di Rappresentanza dell’Ospedale dalle 9.30 alle 16, convegno “Verso un modello strutturato di Medical Humanities nel sistema sanitario regionale”, organizzato in collaborazione con Fiaso.

