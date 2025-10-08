Il ministro Schillaci: “Più fondi per la sanità nella legge di bilancio e assunzione di infermieri”

ROMA (ITALPRESS) – “La sanità sarà protagonista di questa legge di bilancio. Ai 4 miliardi già previsti lo scorso anno, per il 2026 se ne aggiungeranno altri 2,2-2,5 per rendere più adeguato il fondo sanitario nazionale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una intervista al Corriere della Sera. “I soldi serviranno per far fronte alla carenza di personale, quindi per assumere medici e infermieri. La popolazione invecchia e aumentano i bisogni. La pressione sugli operatori va alleggerita”.

Sulla possibilità di assumerete infermieri indiani, spiega: “Il progetto è in piedi, perché potenzialmente efficace, visto che potremmo attingere da una disponibilità di circa 3 milioni di infermieri. Stiamo però vagliando altre soluzioni. In Lombardia hanno preso gli argentini, altri si sono rivolti a Paraguay, Albania e Indonesia. Il problema è trovare professionisti con titoli adeguati ai nostri. Sarà una soluzione tampone”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).