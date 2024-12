‘Marengo day’, domani alle 17 all’Auditorium di Spinetta Marengo

Domani, sabato 14 dicembre, alle ore 17 presso l’Auditorium del Polo Culturale di Marengo in via della Barbotta a Spinetta, avrà luogo il Marengo Day, pomeriggio organizzato per mettere insieme associazioni, enti pubblici e volontari che hanno a cuore il sito. Con loro è stato individuato un calendario 2025 molto intenso, proprio nella ricorrenza dei 225 anni della vittoria di Marengo.

Gli eventi del 2025 non punteranno solo sul tema napoleonico, ma anche su tradizioni e radici di questo territorio che, già nell’epoca della regina Teodolinda, vide la sua rappresentazione con la torre del borgo. Dopo il “Marengo antico e moderno” prenderà vita anche l’aspetto contemporaneo, all’interno di un festival che occuperà tutto il mese di giugno, con momenti educativi tra aprile e maggio e momenti musicali a luglio. Marengo resta punto di riferimento per la storia italiana ed europea, avendo nella colonna sormontata dall’aquila un punto-tappa ideale per biker e turisti alla scoperta delle eccellenze alessandrine.

Il messaggio promozionale è affidato al neonato Moto Club, divulgatore di storia e promotore di circuiti turistici che uniscono il desiderio di viaggiare in libertà e la scoperta di testimonianze di un passato epico. Il pomeriggio di sabato 14 dicembre sarà allietato dai musicisti ‘Tre Martelli’ con una selezione di suonate storiche, a sostegno della cultura locale, con la voce di Ciaccio. Le armonie sposano suggestioni del mediterraneo per le quali faranno da corona i monili realizzati nel laboratorio orafo dei ragazzi minori ospitati da Marenostrum in quel di Betania.

Concluderà il meeting un brindisi con il Marengo DOC, guidato dalle etichette Vignaioli Piemontesi, Cantina Sociale Barbera sei Castelli, Cooperativa la Maranzana, i Tre secoli, Vignaioli Acquesi Cuvage. Parteciperanno all’accoglienza nel foyer gli studenti del Ciofs di Alessandria con il loro professore e la dirigente scolastica. Sono attese le rappresentanze istituzionali invitate per l’occasione e gli onori di casa saranno fatti dal Consigliere Provinciale delegato a Marengo Maurizio Sciaudone e dal Temporary Manager dell’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei Efrem Bovo.