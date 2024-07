Parigi pronta per dare il via alle Olimpiadi

PARIGI (ITALPRESS) – Parigi è pronta per dare il via alla 33esima edizione delle Olimpiadi estive. Nella capitale francese si stanno ultimando gli ultimi preparativi per la cerimonia all’aperto lungo 6 km sulla Senna. Sono attesi 350.000 spettatori per un evento storico e mai visto prima, avvio di una manifestazione costata circa 9 miliardi, con un indotto che dovrebbe essere di 11 miliardi. Si prevede che Parigi accoglierà oltre 15 milioni di visitatori in più grazie ai Giochi, con un impatto positivo sull’economia locale e nazionale. Insomma, le Olimpiadi di Parigi 2024 rappresentano un’occasione unica per celebrare lo sport, l’inclusività e l’innovazione. Con un programma ricco, una cerimonia di apertura storica e un impatto economico significativo, questi Giochi promettono di lasciare un segno indelebile nella storia delle Olimpiadi. Parigi è pronta a brillare ancora una volta sotto i riflettori mondiali, accogliendo atleti, spettatori e telespettatori per un evento che sarà ricordato. A rappresentare l’Italia ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è arrivato a Parigi in compagnia della figlia Laura ed ha subito incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, incoraggiandoli in vista dell’inizio delle competizioni. “Tutta l’Italia è con voi” ha detto il Capo dello Stato.

gm/glb/gtr

