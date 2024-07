Lorenzo Sammartano gioca in casa e sul kartodromo di Castelletto di Branduzzo (PV) vuole fare un salto in avanti nella classifica generale del tricolore: attualmente il giovane driver alessandrino occupa la 14^ posizione con 52 punti, ma ha una gara in meno rispetto a tutti i suoi avversari, quella di Pomposa.

L’occasione per insidiare i migliori arriva su una pista “amica” di Lorenzo, sarà nuovamente in gara coi colori del team comasco Mkc Motorsport (telaio Tony Kart, motore Rotax dal 125 cc monomarcia).

“È un circuito che mi piace – conferma Lorenzo – al quale mi sono sempre adattato. Avevo avuto ottimi riscontri durante i test invernali: in occasione della precedente uscita solo un contatto in gara 1 mi aveva privato del podio, mentre in gara 2 aveva influito tantissimo la pioggia. Nel weekend l’unica incognita sarà il gran caldo”.

Il programma prevede per i piloti oggi 4 turni di prove libere non ufficiali, domani i turni di qualifica, domenica giornata dedicata alle gare.