La distruzione di parte delle attrezzature intervenuta a causa di un nubifragio nel 2022, non ha fatto desistere gli organizzatori di “ALFESTIVAL LATINO AMERICANO” che hanno illustrato il programma e le iniziative che animeranno la III edizione, prevista da giovedì 18 a domenica 21 luglio. Quattro serate in uno spazio che per la prima volta in assoluto ospiterà un evento, ovvero il Green Park CSEN in via Fausto Coppi, zona Panorama ad Alessandria.

Due grandi piste da ballo coperte.

Sul palco si esibiranno artisti italiani e sudamericani, con canzoni di atmosfera esotica e non mancherà uno spettacolo brasiliano con tanto di ballerine originali. Il resto sarà scandito dai ritmi di Salsa, Bachata, Reggaeton e all’inizio di ogni serata sarà possibile per neofiti e principianti avvalersi dell’apporto di maestri di ballo che saranno a disposizione gratuitamente per “insegnare i primi passi”, essendo la divulgazione della cultura e della danza sudamericane la motivazione di questa iniziativa. Allo scopo di favorire le famiglie con bambini, per loro l’entrata sarà gratuita ogni serata, ma solo dalle 20 alle 20,30.

Completano l’offerta gli stand della ristorazione: un ristorante che proporrà cucina Argentina e vini provenienti da quelle terre e altri luoghi attrezzati per gustare dolci non soltanto sudamericani; comunque, non mancherà la pizza, un piatto ormai considerato internazionale.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Così il neo vice-sindaco, Giovanni Barosini: “Una location suggestiva, un’oasi ecologica recuperata alla Città. Questa iniziativa è una bella occasione per farla conoscere agli alessandrini, ma anche per attrarre persone da fuori. Propone in modo concreto il concetto di comunità globale, in un momento storico in cui si sente il bisogno di socializzare: la cultura del ballo è senza dubbio uno di quegli elementi che favoriscono la coesione sociale”.