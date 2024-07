Musica: “Narciso”, il nuovo singolo della tiktoker Alisia, in digitale da venerdì 12 luglio

Disponibile in presave: https://ampl.ink/Narciso

Da venerdì 12 luglio sarà disponibile in digitale “NARCISO” (Trumen Records / LookUP!/Fuga), il nuovo singolo di ALISIA, artista e tiktoker da più di 620.000 followers, scritto da Elisa Dionisi, Simone Veludo, Davide Barbieri e prodotto da Prod.by Kents.

“NARCISO” unisce le sonorità latin e pop, con un ritmo travolgente e orecchiabile che ti conquista sin dal primo ascolto. Un’esplosione di emozioni e la consapevolezza di quando il narcisismo possa influenzare negativamente un rapporto sentimentale.

Spiega Alisia: “Narciso nasce dal desiderio di raccontare una relazione con una persona narcisista, non vi è alcuna nostalgia o rancore, ma piuttosto la volontà di avvertire la prossima persona che si troverà nella stessa situazione. Le persone narcisiste non cambiano mai e seguono sempre lo stesso schema: cercano di essere amate dagli altri senza mai ricambiare. Tentare di cambiarle o sperare che possano staccarsi dal proprio riflesso è vano, e la canzone intende proprio mettere in guardia su questo. Un narcisista ama solo se stesso e non sarà mai capace di amare qualcun altro in modo genuino. La canzone Narciso vuole essere un monito. È un invito a proteggere il proprio cuore da chi non è in grado di dare amore autentico. La realtà è che nulla è davvero originale, tutto si ripete ciclicamente. Tutto è il contrario di tutto e nessuno fa niente per niente”.

L’artista

Alisia nasce ad Agrigento e fin dall’adolescenza partecipa a tanti concorsi canori prima locali e successivamente regionali, classificandosi sempre ai primi posti. Ha preso parte a vari Master canori in città italiane con i grandi della musica. Ha ricevuto tanti riconoscimenti tra cui la quindicesima edizione del Premio Liola’ per l’Arte Canora. È stata ospite varie volte al Teatro Pirandello di Agrigento per il Premio “Mimosa d’Oro”. Nel 2017 ha partecipato e vinto il premio Nazionale “Emozioni Live”, premio in onore di Lucio Battisti, che si è tenuto al Casinò di Sanremo. Nel 2018 ritorna a Sanremo come ospite a ”Casa Sanremo” durante il periodo del Festival. Nell’ottobre 2019 di nuovo a Sanremo perché vincitrice del concorso “Area Sanremo Tour Videoclip” ed è stata premiata per la seconda volta nella prestigiosa cornice del Casinò appunto di Sanremo. Nel Febbraio 2019 durante il Festival di Sanremo è stata ospite a Casa SIAE nella prestigiosa cornice della città di Sanremo. Il 7 giugno 2019 esce il suo primo singolo “Se te ne vai”, il video su YouTube in meno di due mesi supera il mezzo milione di visualizzazioni. A gennaio 2020 apre il concerto di Gué Pequeño e di Irama nella sua città. Nello stesso anno finalista nazionale del concorso “Sicurezza stradale in musica” di ANAS e Radio Italia. Nel 2021 ospite al Casinò di Sanremo in occasione del premio “Trofeo Nilla Pizzi”. Nel 2022 esce il suo primo brano in spagnolo “No te quiero mas”. Dal 2020 si dedica ai suoi profili social, pubblicando quotidianamente contenuti per la sua community, che conta oltre 650.000 followers. Dal 2023 firma con LookUP! che gestisce il suo Management e produrrà i suoi prossimi 5 singoli.

Social

