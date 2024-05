“In piazza per un sogno”: domenica 23 giugno evento benefico col raduno Porsche

Il prossimo 23 giugno , domenica, piazza Garibaldi di Alessandria sarà teatro di un evento inclusivo intitolato “In piazza per un sogno” , promosso dal Porsche Grup Nord Ovest , con sede nel Castello di Piovera . Verrà affiancato dall’associazione Castelpiovera e sarà un evento benefico finalizzato alla raccolta di fondi destinati all’acquisto di uno strumento per la Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretta dal dottor Alessio Pini Prato.

L’evento prevede un tour delle colline e delle vie cittadine in cui i bimbi portatori di disabilità, ma non soltanto loro, saranno i protagonisti come co-piloti delle numerose supercar presenti al raduno. Seguirà la cerimonia di assegnazione del Premio “Castello di Piovera cuori rombanti”, opera del conte Niccolò Calvi di Bergolo, alla presenza di autorità cittadine, rappresentanti delle aziende sostenitrici e degli sponsor. Le auto convenute resteranno esposte in piazza fino al pomeriggio.

Il programma in dettaglio verrà reso noto prossimamente, essendo ancora in corso la definizione di alcuni particolari che arricchiranno una giornata in cui “prima di un club di auto, contano le persone”.