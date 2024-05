Azzena torna con il nuovo singolo ‘’Break Point’’ , pubblicato su etichetta Moovon , scritto e prodotto dallo stesso artista insieme a Fabrizio Cit Chiapello.

Il brano

Racconta delle difficoltà che una relazione attraversa, per accaparrarsi il diritto di sopravvivenza dinanzi non solo a ordinari litigi quotidiani, incomprensioni, errori commessi da ambedue le parti, ma soprattutto da interferenze esterne. Spesso la tossicità di persone invidiose e le conseguenti situazioni che si vengono a creare, danno origine a delle crepe apparentemente incolmabili. Da qui l’allegoria che raffigura un match di tennis intenso dove si cerca di resistere fino all’ultimo punto per portare a casa la vittoria tanto sudata. Messaggio motivazionale per tutte le coppie, appena nate o di lunga durata, a resistere laddove ne vale la pena, laddove non sempre una possibile rottura dipende interamente da noi. La determinazione insegna che i risultati possono cambiare anche quando, su di noi, non avrebbe speso nessuno un soldo bucato. La copertina è a cura di Denis Fava.

L’artista

Daniele Azzena, in arte “Azzena”, classe 1996, eredita la passione per la musica dai nonni musicisti. Fin da giovanissimo inizia a cantare e a suonare la chitarra da autodidatta, e nel 2012 prende le prime lezioni presso la scuola di Ron “Una Città Per Cantare” di Vigevano. Il 15 Settembre 2017 esce il primo singolo Grovigli, brano scritto dal cantautore Nicola Lombardo con la collaborazione dell’artista. Ad Ottobre 2018 entra nei 70 finalisti di Area Sanremo. A settembre 2019 riceve una discreta popolarità grazie alla sua audizione live per X-Factor. Archiviata l’avventura del talent, Azzena incanala tutte le sue energie nelle proprie canzoni e il 27 settembre pubblica il singolo Per un secondo. Per i primi mesi del 2020 si dedica alla scrittura di nuovi pezzi e alla produzione del nuovo singolo Battiti, che esce il 5 giugno, seguito dal video ufficiale. Il 29 Gennaio 2021 esce il nuovo singolo Al di là del cuore, prodotto con Fabrizio Chiapello al Transeuropa Studio ed Il video ufficiale scritto dal regista Max Nardari. A Marzo 2021 consegue la Laurea Afam in canto pop-rock presso il Cpm Music Institute di Milano. Il 18 Giugno esce il nuovo singolo estivo Rum de Caracas per l’etichetta “Moovon”, il video ufficiale viene sempre scritto e diretto dal regista Max Nardari. A Settembre 2021 diventa voce ufficiale dei Jingles e dei Plus di RDS e Disco Radio. Ad Ottobre 2021 rientra nei 60 finalisti di Area Sanremo. Nel 2022 si dedica ad un periodo di studio, riflessione e scrittura di nuovi brani.

Il 13 Gennaio 2023 inaugura il nuovo anno con l’uscita di Sequel, un brano dalla vena più cantautorale scritto assieme a Nicola Lombardo. Il Video ufficiale esce il 20 Gennaio e finisce sulla Playlist ufficiale Vevo “Novità Cantautorato Italiano”. Segue poi ad Aprile l’uscita di un nuovo singolo Mayday. A Giugno si impegna nella realizzazione di alcuni brani della colonna sonora del film “Amici per caso” di Max Nardari (in uscita al cinema a Giugno del 2024) e fa la sua prima comparsa nel mondo del cinema. ll 19 Gennaio 2024 esce il nuovo singolo “Ehi” che da il via al nuovo progetto dall’impronta più Indie Rock, Alternative e il 19 Aprile “Break Point”, entrambi prodotti da Azzena e Fabrizio Cit Chiapello.