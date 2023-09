Concorso di chitarra “Pittaluga”: sabato 30 settembre serata finale al Teatro Alessandrino

L’edizione 2023 del Concorso Internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga – Premio “Città di Alessandria”, in svolgimento dal 25 al 30 settembre ad Alessandria, quest’anno celebra la sua 55ma edizione. Si tratta della massima competizione per chitarra classica al mondo. La serata finale si terrà al Teatro Alessnadrino alle 20.30.

Dedicata ad Alirio Diaz

Questa edizione del Concorso è dedicata, nel centenario della nascita, ad Alirio Diaz (Carora, 12 novembre 1923 – Roma, 5 luglio 2016), grande chitarrista venezuelano, legato fin dall’inizio al prestigioso Concorso di cui fu Direttore artistico e Cittadino Onorario della nostra città dal 1983.

In suo onore, fra i brani d’obbligo delle eliminatorie, è stato inserito “Seis por derecho” del compositore Antonio Lauro, molto amato dal chitarrista venezuelano. Sono stati invitati a presenziare alla finale 2 figli di Alirio, Senio Diaz, vice-presidente della Fundacion “Alirio Diaz” che opera attivamente in Venezuela ed è il fondatore del Concorso ”Alirio Diaz”, e Josy Diaz ora residente in Germania.

L’Amministrazione Comunale di Alessandria punta molto su questa 55ma edizione, incentrata sulla musica latino-americana (il brano obbligatorio per le semifinali è stato commissionato al compositore argentino Maximo Diego Pujol e verrà registrato nel CD del vincitore durante la primavera del 2024 a cura di Contrastes Record, casa editrice con sede a Siviglia) e, oltre al conferimento del Patrocinio, non fa mancare il proprio supporto organizzativo.

Info

Sito: www.pittaluga.org