Dal 2010 al 2023: 14 anni di programmazione che nemmeno la pandemia è riuscita a interrompere, visto che nel periodo dell’emergenza sanitaria il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, promosso dall’Associazione Pantheon ETS, si è svolto in assenza di pubblico, trasmesso in streaming da piattaforma digitale, raggiungendo un vastissimo pubblico internazionale.

Abbandonati il distanziamento, l’obbligo della mascherina e la necessità di prenotazione, i 10 appuntamenti ad ingresso libero e gratuito messi in campo dalla Direttrice Artistica Daniela Demicheli per l’edizione 2023, contribuiranno, dal 2 giugno al 7 ottobre, a recuperare il clima di serena condivisione dell’ascolto musicale e delle emozioni che ne scaturiscono.

Sarà infatti in co-produzione con il Comune di Alessandria, che venerdì 2 Giugno, alle ore 21, presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria, in via Monteverde, si svolgerà il concerto inaugurale della stagione e sarà proprio L’Archicembalo, in formazione di quintetto (2 violini, violoncello, violone e clavicembalo) che regalerà al pubblico un viaggio nell’Italia Barocca, da Venezia a Napoli, dal titolo “…M’inebriava il dolce canto”.

Altre date di giugno

Giovedì 15, ore 21 , presso la Biblioteca Francesca Salvo di Alessandria , il Duo Bianchi – Demicheli ( Marcello Bianchi, viola – Daniela Demicheli, pianoforte) presenterà lo spettacolo “ Infinite sfumature di viola”.

, presso la , il ( Marcello Bianchi, viola – Daniela Demicheli, pianoforte) presenterà lo spettacolo “ Sabato 17, ore 21 , presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, sarà proposto dal Coro dell’Accademia Corale Stefano Tempia lo spettacolo “ Percorsi di Musica Sacra tra ‘700 E ‘900″.

, presso la sarà proposto dal lo spettacolo Domenica 25, ore 18 , a Castellazzo Bormida , presso la Chiesa della SS. Trinità da Lungi , verrà proposto “ Suggestioni popolari nella musica colta” in cui l’ Ensemble Lorenzo Perosi , nella formazione pianoforte a 4 mani, violino e violoncello, proporrà valzer e danze ungheresi di H.Huber e J.Brahms.

a , presso la , verrà proposto in cui l’ , nella formazione pianoforte a 4 mani, violino e violoncello, proporrà valzer e danze ungheresi di H.Huber e J.Brahms. Martedì 27, ore 21 , a San Sebastiano Curone, presso la Chiesa di San Sebastiano Martire, replica del del 25 giugno , realizzato in co-produzione con il GamondiumMusicFestival e con il Perosi Festival,

Info

Telefono: 347 0867632

email: [email protected]