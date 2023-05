‘Margara racconta il Monferrato’: un festival che promuove il cuore del Piemonte. Dal 2 al 4 giugno

Non solo eccellenza golfistica ma anche ambasciatore di bellezza. Al Margara Golf e Country Club, dal 2 al 4 giugno, arte e cultura saranno veicolo di promozione del Monferrato, il territorio ricco di storia e fascino in cui il Circolo è immerso.

L’evento

Sostenuto da “Intesa Sanpaolo” come main partner e patrocinato dalla Regione Piemonte, Il festival “Margara racconta il Monferrato” si svilupperà con un programma di tre giorni dal 2 al 4 giugno 2023 per raccontare al mondo esterno il cuore del Piemonte e le sue peculiarità attraverso la cultura, l’arte e il patrimonio ambientale, coinvolgendo scrittori di fama nazionale, artisti e attori che daranno vita a performance e installazioni sul tema della botanica e del Monferrato. Altro grande attore di questo festival sarà Il FAI di Casale Monferrato, con un programma di visite guidate alla scoperta dei gioielli cittadini e delle aree limitrofe, con un’immersione in luoghi dove si incontrano culture e tradizioni differenti, dove le influenze di Piemonte, Liguria e Lombardia si intrecciano creando varietà di paesaggi e ricchezza di prodotti tipici e cucina locale e dove le campagne sono costellate da castelli e fortezze circondati giardini fioriti.

Il programma

Mostre d’arte e incontri con la poesia e con gli autori: nel cartellone del festival “Margara racconta, spicca il progetto artistico “Spatia Motus” (distese d’emozioni), nato dal dialogo creativo tra Iris Devasini e Chiara Galliano che, ciascuna nel proprio linguaggio, tra opere materiche, installazioni e fotografia, sintetizzano il potenziale umano in sintonia con il Monferrato e il suo paesaggio.

La kermesse culminerà alla Terrazza del Golf Club nella serata di sabato 3 giugno con il concerto-performance della band acquese folk rock “Yo Yo Mundi” e le letture di Gian Marco Griffi, Giulio Mozzi e Piera Ventre; e poi con la domenica dedicata al golf tra la gara del mattino e le premiazioni del pomeriggio. Il programma completo del festival qui: https://www.golfmargara.it/2023/05/13/margara-racconta-il-monferrato/