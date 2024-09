Il ritrovo è alle ore 15 presso il piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale di Spinetta Marengo (via Frugarolo), chiesa dove fu battezzata madre Michel. La meta finale , passando per strade campestri e percorrendo 4,5 km , sarà la Tenuta Cavallarotta (casa natale di Teresa Michel) in via Stortigliona. L ’itinerario è stato pensato per tutti: una sorta di “caccia al tesoro” per scoprire i veri “tesori di madre Michel” con un’articolazione in 3 tappe , con l’ ultima tappa (ritrovo ore 16) poco dopo l’imbocco di via Genova (angolo Strada Statale n. 10), dove accogliere coloro che avessero difficoltà a percorrere l’intero itinerario : da lì in poi, i partecipanti punteranno insieme verso la Cavallarotta per il grande finale interattivo.