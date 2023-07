Dalla Regione 470.000 euro per rievocazioni storiche, carnevali, dialetti e mostre

Fino al 4 settembre alle ore 12 è aperto lo sportello regionale che finanzia con 470.000 euro le rievocazioni e i carnevali storici, il patrimonio linguistico e le attività espositive. Possono concorrere Associazioni private, fondazioni e pubbliche amministrazioni.

Per le rievocazioni e i carnevali la regione ha impegnato 200.000 euro, di cui 175.000 dedicati a enti no profit e 25.000 alla Pubblica Amministrazione.

Per il patrimonio linguistico e culturale del Piemonte sono disponibili 70.000 euro, di cui 40.000 per enti no profit e 30.000 per la pubblica amministrazione.

Per le attività espositive saranno assegnati 200.000 euro per eventi organizzati da enti no profit.

Tutti i bandi riguardano iniziative che si svolgeranno entro il 21 dicembre 2023.

Le parole

Spiega l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio: “Sosteniamo la nostra cultura profonda, quella delle radici e delle tradizioni, in un momento storico in cui bisogno ampliare l’offerta culturale del nostro Piemonte cercando di non dimenticarsene”.

Info

Rievocazioni e carnevali storici – Link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rievocazioni-carnevali-storici-piemonte-avviso-pubblico-finanziamento-lanno-2023-lr-11-1deg-agosto

Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte – Link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/patrimonio-linguistico-culturale-piemonte-avviso-pubblico-finanziamento-lanno-2023-lr-11-1deg-agosto

Attività espositive – Link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-espositive-lr-11-1-agosto-2018-avviso-pubblico-presentazione-richieste-contributo-progetti