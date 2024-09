CulturALmente: il festival che unisce ricerca, salute e cultura. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre

È possibile unire in un unico festival cura, salute, ricerca, arte, cultura e partecipazione?

La risposta è sì.

La provincia di Alessandria ha da sempre avuto un ruolo centrale in un ognuno di questi ambiti, con personalità e professionisti che si sono distinti a livello nazione ed internazionale.

CulturALmente vuol diventare quindi un momento di confronto e di condivisione organizzato dall’Accademia di Cultura Bernardino Cervis di Frassineto Po in sinergia con Solidal per la Ricerca e il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione che si sviluppa in maniera interaziendale tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria e l’ASL AL e in integrazione con l’Università del Piemonte Orientale.

Un contenitore che coniuga la ricerca scientifica per combattere le patologie, con l’empatia per curare il paziente. Dai convegni riservati ai ricercatori, agli eventi aperti al pubblico per raccontare da un osservatorio privilegiato, attraverso le parole e le immagini, la battaglia con la malattia e la vita tra le corsie. Un confronto tra scienza e uomo che possa riavvicinare la gente comune al sistema sanitario.

Il programma

Venerdì 20 settembre – Plenaria del DAIRI “Dal brand al contenuto”, nella sede dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte .

Sabato 21 settembre – Castello di Casale Monferrato con l’incontro “NeMo: i centri clinici mentALmente inclusivi”. Presenti l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e i sindaci Emanuele Capra (Casale) e Andrea Serrao (Frassineto).

Domenica 22 settembre – A Frassineto Po, alle 16.30 nella sede di Palazzo Mossi, verrà presentato il libro di Benedetta Gelormini intitolato “Ancora di salvezza”.