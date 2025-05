Go-kart: Sammartano nel fine settimana a Cremona per migliorare il risultato precedente

Lorenzo Sammartano va a Cremona per la 3^ prova del Rotax Max Challenge (categoria Senior), decisamente più rinfrancato rispetto alla gara di debutto in quel di Jesolo: il 2° appuntamento di campionato in terra pavese ha fornito buoni riscontri, da cui ripartire per salire in classifica, dove sta recuperando posizioni: su 38 conduttori in lizza, Lorenzo è 17°con 131 punti, ma i migliori sono ad una manciata di punti.

foto Elia Carlino

LE PAROLE – Per il portacolori del team comasco Mkc, quella cremonese non è una pista nuova: “Lo scorso anno ho ottenuto 2 piazzamenti nella ‘top ten’ e, come minimo, quest’anno punto a ripetermi. Ma mi piacerebbe annusare il profumo dell’alta classifica”.

LA PISTA – Il kartodromo di Cremona, con senso di percorrenza orario, è lungo 1.224 metri, ha un rettilineo di partenza di 219, con 16 curve in totale, di cui 10 a destra e 6 a sinistra, 8 metri di larghezza minima e 10 di massima.

foto Elia Carlino