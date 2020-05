Punto(e)Mamma e Quizzy Teatro presentano il “Corso in Tecniche e Pratiche di Narrazione per l’Infanzia”

Punto(e)Mamma è un’associazione che nasce dall’idea di due professioniste che lavorano con le mamme, i genitori e con le famiglie. Enrica Grande, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva, e Felicitas Soncin, meglio conosciuta come Happi, Istruttrice del Portare i Piccoli, hanno creato Punto(e)Mamma. Un sito web, ma non solo.

L’idea nasce dalle mamme, dai genitori e dal loro rapporto con il mondo del web. Su internet le mamme creano e partecipano ai gruppi sui social network per condividere esperienze, ma anche per chiedere numerose informazioni e ricerca di professionisti sul territorio, sugli eventi del fine settimana, sui luoghi da frequentare con i bambini e con la famiglia. Per questo motivo hanno pensato di creare un sito web che potesse contenere le informazioni richieste, ma che fossero fornite da coloro che offrono un servizio per le famiglie. Un sito che sia utile per i genitori ma che allo stesso tempo consenta un reale incontro con i professionisti di Alessandria e provincia. Sul sitopotrete trovare una loro presentazione, articoli e interviste sutematiche di attualità, eventi, progetti.

Punto(e)Mamma, infatti, non vuole essere solo un sito web, ma ha l’obiettivo di progettare e realizzare eventi per far sì che le mamme e le famiglie possano incontrarsi in luoghi differenti e conoscere le realtà già presenti con progetti e iniziative.

L’associazione che nasce durante l’emergenza del Coronavirus pensa alle famiglie che sono state dimenticate dalla politica, ma che hanno tanto bisogno di essere guidate, supportate, ma soprattutto riconosciute nella grande fatica di questo momento.

Per ora possono farlo soltanto online sulle piattaforme che tutti abbiamo imparato a conoscere in questo ultimo periodo. In collaborazione con Monica Massone di Quizzy Teatro, attrice enarratrice, Punto(e)Mamma parte con un corso online che insegna tecniche ai genitori che desiderano raccontare storie ai propri bambini con maggiore efficacia e trasporto emotivo. Lo scopo è divertire il genitore, per rendere felice e sereno il bambino: come suggerisce il titolo, Tecniche e Pratiche di Narrazione per l’Infanzia, Punto(e)Mamma e Monica Massone propongono una serie di lezioni per trasmettere semplici pratiche, stili e accorgimenti mediante cui trasformare in svago, distensione, piacere e relax il raccontare, dopo una giornata di lavoro e/o di fatiche domestiche, una storia ai propri figli. Fiabe, favole, miti e leggende, ma anche racconti che si amano o di propria invenzione: si sperimenterà come il benessere creativo dei genitori sia il divertimento (e la tranquillità pre – nanna) dei propri figli.

Per di più, è un modo intuitivo e liberatorio per lavorare sull’adulto, sulla ri-scoperta di abilità e caratteristiche sovente represse od ostacolate nella vita di tutti i giorni.

Il corso è destinato al singolo genitore e/o alla coppia genitoriale, ma anche a educatori, formatori e, in generale, a tutte quelle figure che afferiscono al mondo dell’infanzia; è interattivo e comprende uno spazio dedicato alla pratica, sia fisica, che vocale, adoperando all’occorrenza pupazzi, costruzioni assemblabili o altri giocattoli già in possesso che possano servire a rendere più completa, efficace ed attraente la narrazione. Il percorso è suddiviso in due moduli, indipendenti tra loro: il 1° livello, per chi non ha esperienze similari pregresse, 5 incontri, ogni sabato, dalle ore 15 alle ore 17 (durata di 1 ora e 30 minuti, estendibile a un massimo di 2), con inizio sabato 16 maggio, e il 2° livello, per chi ha seguito il “Corso Base” o ha esperienze similari pregresse, con medesimi monte-ore, giorno e orario, ma con avvio sabato 20 giugno. Il corso partirà con un minimo di 5partecipanti. L’iscrizione è obbligatoria (entro mercoledì 13 maggio ed entro mercoledì 17 giugno) e la frequenza complessiva dà diritto a un Attestato di Partecipazione.

Monica Massone è laureata in “Teatro Educativo e Sociale” presso l’Università degli Studi di Torino e diplomata attrice presso la “International Acting School” di Roma (Formazione Professionale). Ha una specializzazione in Storytelling presso la scuola “Holden” di Torino.

Per info e costi, contattare Monica Massone al numero 348 4024894 oppure scrivendo alla mail info@quizzyteatro.it



https://www.facebook.com/puntoemammaalessandria/

https://www.instagram.com/puntoemamma_alessandria