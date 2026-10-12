Ottobre Alessandrino: i corti premiati dai giovani con Zonta Short Festival, domani a Palatium Vetus

Torna lo Zonta Short Festival, con il tributo dell’Ottobre Alessandrino ai corti dell’8^ edizione, scelti dalla Giuria Giovani del concorso per cortometraggi a regia femminile di Zonta Club Alessandria. Uno sguardo giovane su tematiche importanti, quali l’invisibilità in cui vivono molti ragazzi e ragazze, la capacità di non farsi sopraffare dagli eventi, l’amicizia. Lo Zonta Short Festival è un concorso biennale e la 9^ edizione si terrà nel 2028. Zonta Club Alessandria presenterà il regolamento nell’autunno 2027.

La prof. Farian Sabahi

L’EVENTO – Martedì 13 ottobre alle ore 21, nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che sostiene il concorso, la presidente di Zonta Club, Nadia Biancato, presenterà la serata in cui interverranno alcuni giurati, gli studenti del Liceo “Umberto Eco” di Alessandria e del Liceo “Edoardo Amaldi” di Novi Ligure. Ospite di eccezione l’alessandrina Farian Sabahi, professoressa di Storia contemporanea presso l’Università dell’Insubria, dove insegna Storia e diritti alla triennale e Storia contemporanea e business del Medio Oriente alla magistrale.

Sabahi è anche scrittrice e vincitrice della Menzione Speciale “IO POSSO”, con il corto “IVANA”, che ha ottenuto il massimo punteggio da parte dei giovani giurati. Nel corso della serata saranno proiettati ben 5 cortometraggi.

Palatium Vetus ospiterà la serata