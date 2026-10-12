Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: la Juve Next Gen cerca il riscatto contro il mai incontrato Lumezzane

DiRaimondo Bovone

Ott 12, 2026 , , , , ,
Veduta aerea dello stadio 'Moccagatta'

La Juve Next Gen ai piedi della montagna, pronta alla scalata. Parola di Massimo Brambilla. Dopo la sconfitta di sabato ad Arzignano, il tecnico bianconero ha seminato fiducia e coraggio, valorizzando la prova dei suoi, attribuendo gli errori alle scelte sbagliate per gioventù e prevedendo con fiducia una risalita: “La classifica si aggiusterà”. In questa settimana ci sarà una doppia occasione casalinga per farlo, con il recupero dell’8^ giornata di domani e la gara di lunedì 19 col Renate. La baby-Juve affronta la sfida di domani con una classifica pesante: 17° posto con 6 punti (1 vinta, 3 pareggi, 4 perse, gol 8-15), 4 sconfitte nelle ultime 5, unica vittoria alla prima giornata col Novara (1-0).
Di fronte avrà il Lumezzane, al 10° posto con 11 punti (3 vinte, 2 pari, 3 perse, gol 10-11), reduce dalla vittoria 3-2 con l’Albinoleffe. L’allenatore è Paolo Sammarco (43), ex centrocampista di Chievo e Samp e, da febbraio e maggio 2026, sulla panchina del Verona in serie A nel disperato tentativo di evitare una retrocessione annunciata, impresa però non riuscita.
Si gioca domani, martedì 13 ottobre, alle ore 16, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Nessuno.

ARBITRO – Mattia Maresca di Napoli
ASSISTENTI – Filippo Todaro di Finale Emilia e Matteo Lauri di Modena
QUARTO UFFICIALE – Gabriele Restaldo di Ivrea
OPERATORE FVS – Simone Ambrosino di Nichelino

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Baratto)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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