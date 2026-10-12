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Le ‘Vie del Gusto’ alessandrine alla conquista di Milano con la Fondazione CRAL

DiRaimondo Bovone

Ott 12, 2026 , , , , , ,
Un bel piatto di agnolotti

Grande partecipazione all’incontro promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Gran Monferrato, Alto Monferrato, Strada Derthona e Gavi, protagonisti di una serata dedicata al territorio, alle sue produzioni e alla sua capacità di diventare destinazione: erano 150 gli ospiti riuniti a Milano per scoprire un territorio attraverso i suoi sapori, i suoi vini, le sue storie e i suoi protagonisti.
È stato questo il cuore della serata dedicata a “Le Vie del Gusto”, progetto promosso da Fondazione CRAL per valorizzare e raccontare in modo nuovo il patrimonio enogastronomico, culturale e turistico del territorio alessandrino. L’incontro, ospitato da Mari&Co a Milano il 6 e 7 ottobre, ha portato nel capoluogo lombardo le diverse anime di un territorio straordinariamente ricco e da scoprire.

LE PAROLE – Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione, sottolinea: «È stata una bellissima serata che ci ha consentito di presentare, ad un selezionato pubblico di addetti ai lavori, le eccellenze eno-gastronomiche, turistiche e culturali della provincia di Alessandria: un territorio che merita di essere visitato e vissuto con la necessaria lentezza, per apprezzarne storia, bellezza, offerta e qualità di vita. La Fondazione CRAL ha deciso, attraverso il progetto ‘Le Vie del Gusto’, costruire un modello permanente di valorizzazione territoriale, capace di generare nuove opportunità economiche, rafforzare l’identità del territorio e consolidare il posizionamento di Alessandria, del Monferrato, del Tortonese e delle Terre del Gavi».

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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