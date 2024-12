La Fondazione CRAL finanzia le borse di studio dell’Università con 150.000 euro

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria continua a supportare il potenziamento dell’attività formativa dell’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria. Con la Convenzione per l’Attività formativa per l’anno accademico 2024/2025, la Fondazione cofinanzia 3 borse di studio di dottorato per i Corsi attivati per il XL ciclo presso le sedi di Alessandria.

Il contributo della Fondazione, che ammonta a 150.000 euro, permetterà il cofinanziamento di 3 borse destinate a dottorandi che svolgeranno la loro ricerca nelle sedi alessandrine dell’Ateneo. Il percorso formativo dei nuovi dottorandi si è avviato il 1/11/2024 e terminerà il 31/10/2027. Il nuovo accordo è stato presentato ieri nella sede della Fondazione a Palatium Vetus dal presidente Luciano Mariano e dal rettore Menico Rizzi.

Presso le sedi di Alessandria del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica – DISIT e del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali si svolgono le attività formative e di ricerca dei corsi: “Chemistry and Biology”, curricula “Chemical methodologies for new molecules and nanomaterials” e “Energy, environmental and food sciences”; “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” curriculum “Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni”.

Intervista Presidente Fondazione CRAL – notaio Luciano Mariano: https://we.tl/t-D4i57bWTvs

Intervista Rettore U.P.O. – Prof. Menico Rizzi: https://we.tl/t-Pi7jrRAVVQ

