‘Natale al volo’ di Confcommercio, il concorso per vincere crociera, viaggio a Parigi e buoni-acquisto

Varranno gli acquisti fino al 24 dicembre per ‘Natale al volo’, il grance circuito dello shopping natalizio in 100 negozi di Alessandria e provincia con buoni sconto, premi istantanei e super-premi ad estrazione finale. Confcommercio Alessandria, con il supporto di Camera di Commercio e Comune, più il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, premierà acquisti e consumazioni effettuati dal 29 novembre al 24 dicembre 2024 nei negozi di Alessandria, Casale, Novi Ligure e Tortona che aderiscono all’iniziativa, contraddistinte da vetrofanie rosse e oro. L’elenco completo è pubblicato sul sito www.natalealvolo.it, dove troverete anche il regolamento.

COME SI GIOCA – Facendo acquisti nei negozi aderenti e consumazioni nei bar e ristoranti del circuito, dal 29 novembre al 24 dicembre 2024, i clienti riceveranno un gratta e vinci ogni 25 euro di spesa se l’attività commerciale appartiene alla linea oro oppure un gratta e vinci ogni 5 euro di spesa se l’attività appartiene alla linea rossa.

COME SI VINCE – Grattando l’area grigia dei biglietti si possono vincere buoni sconto immediati da 50, 25, 15, 10, 5, 3 euro, da utilizzare per acquisti successivi, oppure premi istantanei messi in palio dalle singole attività commerciali (accessori moda, articoli di abbigliamento, gift card, trattamenti beauty & benessere, bijoux, bottiglie di vino, prodotti alimentari, caffè, etc.), oppure altri biglietti da ritirare nei negozi della medesima linea del negozio che li ha emessi.

I SUPERPREMI – Tutti i biglietti, vincenti e non, parteciperanno all’estrazione finale, che si terrà entro il 30 gennaio 2025, che mette in palio i seguenti superpremi:

1° – Crociera nel Mediterraneo per 2 persone; 2° – Viaggio a Parigi per 2 persone; 3° – Buoni spesa nei negozi aderenti al circuito per un valore di 1.500 euro.

Per partecipare all’estrazione finale occorre compilare i biglietti con i propri dati ed imbucarli nelle urne presenti in tutti i negozi aderenti al circuito entro il 24 dicembre 2024. Poi…incrociare le dita!