Alle ore 21 proiezione all’aperto dei film “La dolce vita” di Federico Fellini e “Favolacce” di Damiano e Fabio D’Innocenzo. Per raccontare l’Italia che cambia. Ingresso a offerta libera, con l’omaggio di un cestino di prodotti dell’orto. Sito: www.agriteatro.it

L’altro Monferrato si arricchisce di nuove collaborazioni, quelle con l’artista e fondatore di Prospekt Photographers Samuele Pellecchia e con il Club – Amici del Cinema di Genova, volte alla realizzazione di una serata dedicata alla settima arte. Per la prima volta, nel fresco del prato di Cascina San Biagio, saranno proiettati 2 film iconici che offrono una panoramica diversificata sulla società italiana: La dolce vita (1960) e Favolacce (2020).

‘La dolce vita’

Diretto da Federico Fellini, è considerato uno dei film più influenti e amati del cinema italiano. Il regista ci guida in un affascinante viaggio nella Roma degli anni ’60, attraverso gli occhi di Marcello Rubini, interpretato dal leggendario Mastroianni. Marcello è un giornalista che scrive per un rotocalco di articoli mondani e che vive tra party esclusivi, eventi mondani e celebrità. In un susseguirsi di episodi e incontri enigmatici, il protagonista affronta la sua personale crisi esistenziale, cercando un senso di autenticità nella frenesia della vita moderna.

‘Favolacce’

Regia dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, premiato con l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura e ai Nastri d’Argento come miglior film, segue le vicende di una piccola comunità di famiglie, la loro quotidianità, i figli ormai adolescenti, le problematiche scolastiche e quelle che si nascondono dietro le mura domestiche. Un mondo all’apparenza normale che però nasconde le sue profonde e molteplici imperfezioni.

Il commento

“Con questa iniziativa riapriamo al pubblico Cascina San Biagio, rinnovata per l’occasione – racconta Maria De Barbieri – qui AgriTeatro è nato quindici anni fa, e sono felice che questo luogo, legato a tanti ricordi, torni ad essere uno degli spazi deputati del festival”.