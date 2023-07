“Cinema sotto le stelle”, VIII edizione. Dal 4 agosto al 1° settembre nel cortile di Palazzo Cuttica

Il cortile di Palazzo Cuttica, in via Parma n.1 in Alessandria, dal 4 agosto al 1° settembre, ospiterà l’8^ edizione della rassegna “Cinema sotto le stelle”, organizzata dal Comune di Alessandria, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed il supporto tecnico dall’Associazione culturale Zampanò.

Il calendario

Propone 8 proiezioni di grande qualità, di cui alcune pellicole molto recenti e che hanno riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30 ed è previsto un biglietto d’ingresso di 4,50 euro, rimasto invariato rispetto alle ultime edizioni.

Venerdì 4 agosto – “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti;

Martedì 8 agosto – "Super Mario Bros – Il film";

Venerdì 11 agosto – "Mon crime – La colpevole sono io", diretto da François Ozon;

Venerdì 18 agosto – "Ennio", docu-film di Giuseppe Tornatore, omaggio al grande compositore Ennio Morricone;

Mercoledì 23 agosto – "Grazie ragazzi" di Riccardo Milani;

Venerdì 25 agosto – "Rapito" di Marco Bellocchio, vincitore di 7 Nastri d'Argento;

Mercoledì 30 agosto – "Stranizza d'amuri" , esordio alla regia di Giuseppe Fiorello;

– “Stranizza d’amuri” , esordio alla regia di Giuseppe Fiorello; Venerdì 1° settembre – “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” di Lee Daniels.