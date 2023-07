Lavoratori stagionali in agricoltura: dalla Regione 108.000 € ai Comuni per la strutture abitative

Per l’anno 2023 i Comuni del Piemonte possono contare su una dotazione finanziaria complessiva di 108.000 euro, assegnati dalla Giunta regionale, che attiva il bando per la richiesta di contributi per l’ospitalità temporanea dei salariati agricoli stagionali.

Il finanziamento previsto provvede, per chi lo otterrà, alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali che soggiornano e prestano la loro opera nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione.

Il bando regionale, aperto il 27 luglio, scadrà il 30 settembre 2023 e concede un contributo forfettario di euro 2.000 per l’acquisto e/o di euro 500 per la locazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale. Poi finanzia, con un tetto massimo di 25.000 euro, l’adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva degli Enti locali.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione al link: https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/sistemazione- temporanea-dei-salariati- agricoli-stagionali