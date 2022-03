Cartellone 2022 Rassegna “Bistagno in Palcoscenico”

A rassegna ormai avviata, Bistagno in Palcoscenico 2022, organizzata e diretta da Quizzy Teatro di Monica Massone, promossa dall’Associazione Culturale Stella Nova, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, SOMS e con il contributo del Comune di Bistagno, presenta la terza data di spettacolo in calendario: Sempre Domenica, narrazione brillante a sei voci, a cura di Collettivo Controcanto, giovane compagnia già vincitrice di due premi di prestigio nazionale (Inbox 2017 e Dominio Pubblico 2018). In scena una profonda riflessione sulla società contemporanea: lavoro, ruoli sociali, condizione umana. Viene messa al microscopio la trama sottile dei moti e dei vuoti dell’animo umano, Sempre Domenica è un lavoro sul lavoro. È un lavoro sul tempo, l’energia e i sogni che il lavoro quotidianamente mangia, consuma, sottrae. Gli attori in gioco tessono insieme una trama di storie che aprono squarci di esistenze incrociate. Vite affaccendate nei quotidiani affanni, vite che si arrovellano e intanto si consumano, che a tratti si ribellano eppure poi si arrendono, perché in questo carosello di moti e fallimenti è il lavoro a suonare la melodia più forte. È anche e soprattutto un canto d’amore per gli esseri umani, per il nostro starcene qui frementi eppure inchiodati, nell’immobilità di una condizione che una tenace ideologia ci fa credere da secoli non tanto la migliore, quanto l’unica (davvero?) possibile.

Lo spettacolo si terrà sempre presso il Teatro S.O.M.S. di Bistagno (AL), in via Carlo Testa n° 10, alle ore 21.00.

Si preannuncia che la rassegna continuerà sabato 2 aprile, alle ore 21, con Hotel Supramonte, spettacolo di Teatro – Canzone dedicato alla musica e alla poesia di Fabrizio De André.

È possibile reperire informazioni più dettagliate sulle pagine FaceBook e Instagram Quizzy Teatro e sul sito web www.quizzyteatro.com.

Il costo del biglietto di Sempre Domenica è di 15 € intero e 12 € ridotto.

La riduzione è valida per categorie di legge e strutture in convenzione con Quizzy Teatro, visionabili sul sito www.quizzyteatro.com.

La prenotazione è obbligatoria al 348 4024894 – 340 9490923 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]

La prevendita (senza diritti aggiuntivi) è fortemente consigliata e si effettua ad Acqui Terme (AL), presso Camelot Territorio In Tondo Concept Store, in Corso Dante 11.

Presentando abbonamento o biglietto, è possibile usufruire di uno sconto del 10 % presso il Ristorante La Teca e l’Hotel Monteverde (Corso Italia n° 15 e 17, Bistagno), per cene e pernottamenti.