“Bistagno in Palcoscenico”: spettacolo dedicato a De André

Sabato 2 aprile, alle ore 21, presso il Teatro SOMS di Bistagno – AL (Corso Testa 10), la musica e la poesia di Fabrizio De André animano la quarta data in cartellone della rassegna Bistagno in Palcoscenico 2022, promossa dall’Associazione Culturale Stella Nova e Quizzy Teatro, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, per la direzione artistica di Monica Massone.

Hotel Supramonte, questo il titolo dello spettacolo ospite, è un omaggio al cantautore genovese attraverso il racconto, in musica e parole, del fatto di cronaca che lo vide protagonista, insieme alla compagna e collega, Dori Ghezzi, del rapimento per mano dell’Anonima Sarda nel 1979.

Teatro Canzone per raccontare la storia di una notte d’agosto, durante la quale si consuma un rapimento e inizia una prigionia durata quattro mesi.

È la storia di una ragazza, Dori Ghezzi, della fame e della sete, di vicoli stretti, di un pescatore e di un generale e di una moltitudine di personaggi che si avvicendano nella mente di De André e ne diventano arte.

