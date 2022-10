“Alessandria barocca e non solo” chiude con Simone Gragnani, pianista di fama internazionale

Il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” chiude la sua XIII edizione dopo una fortunatissima stagione che per 4 mesi ha catalizzato, con proposte di grande varietà ed altissimo livello artistico, l’attenzione di un pubblico numeroso, partecipe ed entusiasta a cui verrà data l’arrivederci al 2023 con un concerto dedicato al grande repertorio romantico per pianoforte.

Simone Gragnani, raffinatissimo pianista di fama internazionale, offrirà la sua lettura sempre chiarissima nella condotta delle parti, tecnicamente impeccabile e musicalmente coinvolgente di notissime pagine dei compositori emblema del pianoforte romantico:

Chopin e Liszt

Sabato 8 ottobre, alle ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Oviglio, per il concerto del titolo , Gragnani eseguirà le Polacche op. 44 e 53 (la celeberrima “Eroica”) di Fryderyk Chopin, la Vallèe d’Obermann (dagli Annèes de pèlerinage) ed in conclusione la Rhapsodie espagnole di Franz Liszt. Un programma strepitoso per un’indimenticabile chiusura di stagione.

L’evento si svolgerà in collaborazione con il Comune di Oviglio e l’Associazione Oviglio Arte.

Il XIII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Alessandria, dei Comuni di Ovada e Castellazzo Bormida, delle Diocesi di Alessandria e Tortona ed è realizzato grazie al contributo delle Fondazioni CRA e CRT, di AMAG S.p.a e di alcuni sponsor privati.