56° concorso internazionale di chitarra classica “Michele Pittaluga”, dal 23 al 28 settembre

Da oggi, lunedì 23, a sabato 28 settembre, torna ad Alessandria il più importante concorso internazionale italiano di chitarra classica, il “Michele Pittaluga”. Giunto alla sua 56^ edizione, il contest vedrà partecipare 20 giovani concorrenti provenienti da ogni angolo del Mondo: Svizzera, Russia, Polonia, Cina, Corea del Sud, Serbia, Brasile, Spagna, Italia.

L’edizione 56 del “Pittaluga” intende ricordare ad 80 anni dalla sua scomparsa Augustin Barrios Mangoré, geniale compositore nato in Paraguay, che assimilò la tecnica compositiva dei grandi del passato collegandola al ritmo musicale indigeno guaranì ed autore, fra l’altro, delle prime registrazioni storiche su disco negli anni ’30.

La tournée del vincitore

Grazie alla Gioventù musicale di Milano ed alle relazioni internazionali intessute nel tempo, il vincitore del concorso sarà invitato a suonare in importanti Festival musicali nazionali ed internazionali come Todi, Modena, Alba, Torino, Portogruaro, Lago Maggiore, Asti, Roma, Milano. Negli anni queste tournée hanno compreso anche New York, Tokyo, Verbier, San Pietroburgo.

Le convenzioni

Tre importanti convenzioni sono state firmate negli ultimi tempi e riguardano la collaborazione con il Conservatorio Antonio Vivaldi, con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Santi Antonio e Biagio e con l’Università del Piemonte Orientale.

Già in essere con Accademie Musicali, Organizzazioni culturali straniere, con l’etichetta Contrastes record di Siviglia in Spagna, col Concorso Sigall in Cile, con Klagenfurt in Austria, Amarante in Portogallo e Bruxelles in Belgio.

Gli organizzatori partecipano attivamente anche alla vita culturale cittadina offrendo collaborazioni con la Confcommercio e la Confesercenti (Aperto per cultura, Guitar corner), con l’Azienda Ospedaliera (Chitarre in corsia), e con molti comuni del territorio (Cassine, Tortona, Valenza, Solero, Sezzadio, Acqui).

Crediti

L’iniziatica è sostenuta e sponsorizzata da: Fondazione CRAL, Fondazione CRTO, Regione Piemonte, Comune di Alessandria, cui si aggiungono contributi da ditte ed aziende cittadine come Metlac, Solvay, AMAG e da alcuni club di servizio come il Rotary, l’Innerwheel e Soroptimist.

Il Concorso Pittaluga si fregia dal 1997 della Medaglia del Presidente della Repubblica e si svolge sotto il Patrocinio di Consiglio dei Ministri, della Commissione Nazionale UNESCO, di Comune e Provincia di Alessandria, dell’Università A.Avogadro, del Conservatorio A.Vivaldi, dell’Azienda sanitaria Universitaria di Alessandria (progetto Medical humanities).

Le parole

Così Micaela Pittaluga, presidente del concorso: “Invito tutti a partecipare al gran finale, che si terrà presso il Teatro Alessandrino con ingresso libero, come tutti gli eventi promossi dal Comitato organizzatore, il 28 settembre alle ore 20.30. Questo con l’augurio che l’importante evento della nostra città possa ripetersi negli anni futuri con rinnovato entusiasmo e con risorse adeguate. Alessandria può a diritto fregiarsi del titolo di Capitale della chitarra perché tutta la storia dello strumento e tutti i più grandi interpreti sono passati da qui”.