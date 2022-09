54° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CHITARRA CLASSICA “MICHELE PITTALUGA” – PREMIO “CITTÀ DI ALESSANDRIA” e 6° CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI TALENTI “PITTALUGA JUNIOR”

Si preannuncia sotto buoni auspici la partenza della 54° edizione del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga” 2022.

La Commissione Italiana UNESCO ha comunicato di aver concesso il Patrocinio alla 54° edizione del “Pittaluga” in considerazione del valore culturale ed artistico dell’iniziativa mentre si attende a giorni l’assegnazione della medaglia da parte del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la quale sottolinea fin dal 1997 la continuità nel tempo, il pregio e la particolarità della iniziativa musicale.

Il Concorso “Pittaluga”, quest’anno, si terrà in due diverse sezioni: il “SENIOR” dal 26 settembre al 1° ottobre, e lo “JUNIOR” il 1° ottobre.

Al “Senior” sono iscritti ben 35 concorrenti provenienti, come di consueto, da molte parti del mondo. A seguito della complessità scaturita dall’attuale profilo bellico, alcuni concorrenti sono stati costretti a rinunciare al viaggio. Si può ritenere tuttavia che lunedì 26 settembre prossimo, un buon numero di partecipanti sarà presente al sorteggio iniziale.

La Giuria di valutazione dei concorrenti, nelle varie fasi del Concorso, sarà così composta: Maximo Diego Pujol (Argentina), Cecilio Perera (Messico), Giampaolo Bandini (Italia), Guillem Perez Quer (Spagna), Hugues Navez (Belgio), Doron Salomon (Israele), Micaela Pittaluga Presidente del Concorso.

Esso si svolgerà come di consueto ad Alessandria, a partire da lunedì 26 settembre, con la presentazione dei Giurati e dei Concorrenti e sabato 1° ottobre con la Finale dove i musicisti saranno accompagnati dall’‘Orchestra Classica di Alessandria’ al ‘Teatro Alessandrino’ di via Verdi 12.

Due saranno i Concerti in programma: ‘Fantasia para un Gentilhombre’ e ‘Concierto de Aranjuez’, entrambi del compositore spagnolo Joaquin Rodrigo, accompagnati dall’‘Orchestra Classica e diretti dal maestro Paolo Ferrara.

Le prove eliminatorie e le semifinali si svolgeranno presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria e avranno inizio dal pomeriggio di lunedì 26 per terminare nella sera di venerdì 30.

Al celebre compositore Russo Nikita Koshkin è stato commissionato un brano che è parte del programma obbligatorio per le semifinali. Questo brano, dedicato al Concorso, si intitola “LIBER, LIBERA”. Il compositore era stato invitato a presenziare alle prove ma per i motivi sopracitati legati al conflitto bellico, ha comunicato la sua sofferta decisione di non allontanarsi da Smolensk.

Tutti i concorrenti semifinalisti si cimenteranno quindi nell’interpretazione personale di questo passo musicale includendolo nel proprio programma e i tre migliori accederanno alla prova finale con l’Orchestra.

Finalmente si ritorna a teatro (‘Teatro Alessandrino’, ndr): la serata si preannuncia particolarmente vivace, con i tre finalisti che si cimenteranno nei più belli e conosciuti concerti del repertorio chitarristico e con il vincitore del “Pittaluga JR” che sarà selezionato il mattino stesso, fra i tre finalisti presenti ad Alessandria.

Il Concorso sarà aperto lunedì 26 settembre alle ore 10 con il sorteggio dell’ordine delle prove dei candidati, la presentazione della Giuria e il saluto delle Autorità, presso la prestigiosa Sala Giunta di Palazzo Comunale.

Già nel pomeriggio , inizieranno le prove che si concluderanno entro le ore 19, momento in cui il chitarrista messicano Cecilio Perera (vincitore del “Pittaluga” 2011) si esibirà in un recital con la performer austriaca Marina Razumovskaja a ‘Palatium Vetus’, ospiti della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Le prove, aperte al pubblico, proseguiranno martedì, mercoledì e giovedì, mattina e pomeriggio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Venerdì 30 settembre si conosceranno i nomi dei tre finalisti che da subito inizieranno a provare con l’‘Orchestra Classica di Alessandria’ per prepararsi alla prova finale del 1° ottobre.

Nel frattempo alcuni concorrenti ancora presenti ad Alessandria e non più impegnati nel concorso, parteciperanno nella mattinata, ai “Guitar Corners” in centro città e la Giuria sarà accompagnata da una guida “speciale” per visitare alcuni palazzi storici e conoscere le attrattive cittadine.

Dopo un incontro presso il Conservatorio con la docente Evangelina Mascardi, docente di Liuto Barocco al “Vivaldi”, che guiderà gli ospiti al fascino della musica antica, nel pomeriggio è prevista una gita enoturistica sulle colline attorno ad Alessandria.

La sera di venerdì 30 , si svolgerà infine nel sobborgo di Spinetta Marengo, il concerto dei semifinalisti con un ospite speciale, vincitore del “Pittaluga” 2021, l’artista giapponese Yuki Saito che concluderà ad Alessandria il suo anno da laureato.

Spinetta Marengo sarà così profondamente legata alla manifestazione cittadina, partecipando ad un’interessante carrellata di artisti internazionali. Il recital avrà luogo presso la Chiesa della “Natività di Maria” alle ore 21:15.

Sabato 1° ottobre al mattino, presso l’Auditorium del “Vivaldi” si svolgerà la finale del Concorso “Pittaluga Junior”, (tre giovanissimi talenti provenienti dalla Polonia e dall’Italia si contenderanno il Primo ambito premio di 500,00 €), e ancora al “Vivaldi”, in sala ‘Abba Cornaglia’, si terranno le masterclass di due giurati invitati al concorso, il belga Hugues Navez e lo spagnolo Guillem PerezQuer.

Lo scambio fra le due istituzioni musicali, il Conservatorio “A. Vivaldi” ed il Concorso “Pittaluga”, rimarca un lavoro sinergico volto ad offrire congiuntamente proposte musicali di alto livello, suggellando la collaborazione avviata da Michele Pittaluga fin dalla nascita del Concorso e proseguita dal Comitato fino ad oggi.

Nella serata del 1° ottobre , alle ore 20:30, si svolgerà il gran finale del Concorso al ‘Teatro Alessandrino’, alla presenza di molti ospiti tra cui il Segretario generale della “World Federation of International Music Competitions”, Florian Riem e l’addetta stampa Hana Saito da Ginevra.

Il 2 Ottobre il vincitore sarà invitato a suonare nel pomeriggio presso la ‘Filarmonica’ di Casale Monferrato e la sera presso il ‘Circolo di lettura’ di Tortona, ampliando così il raggio d’azione dell’evento sul territorio ed offrendo al neo laureato un interessante inizio di tournée.

La realizzazione del Concorso è resa possibile grazie al contributo della Fondazione CRAL, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Città di Alessandria, AMAG, Guala, Solvay, mentre il montepremi è stato assicurato dall’Azienda Metlac, alcuni Club service cittadini tra cui il Rotary Club ed il Soroptimist club di Alessandria, la Fondazione Robotti, la gioielleria Regalzi, le etichette discografiche Naxos e Dotguitar accanto alla Savarez Company e Daddario Foundation, cui si sono aggiunti quest’anno il Caffè Menabò, il ristorante Bistrot Cavour che per la giuria ha ideato un goloso fine pasto dedicato a ‘Michele Pittaluga’, il produttore di custodie per chitarra Leona Case e l’argenteria Arsal.

Collaborazioni con l’UPO, l’Unitre di Alessandria e AbbonamentoMusei.it; un grazie alle amiche ed agli amici per i servizi di segreteria forniti e all’Orchestra Classica di Alessandria per la disponibilità e collaborazione.